Jarsún por la causa Río Arenales: “Para pagar la multa tendría que ganar 40 millones de pesos mensuales”

El presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, se encuentra en un conflicto legal, luego que la jueza María Victoria Mosmann, ordenara a la empresa dejar de volcar líquidos en el río Arenales mientras no puedan ser tratados al 100%, o bien pagar 500 mil pesos diarios como multa de su sueldo.

Por Aries, Jarsún expresó su descontento con la medida, señalando que la resolución le parece desproporcionada e injusta, y si bien reconoció la responsabilidad de la empresa en resolver el problema, destacó que la multa es insostenible, porque además se está avanzando en una solución definitiva con la nueva planta Depuradora Zona Sur que presenta un avance del 70%.

Jarsún recordó en ese sentido que el conflicto tiene 14 años de antigüedad pero es la primera vez que se sanciona a un funcionario, pero "por primera vez un gobierno consiguió la plata para hacer esta obra que se tenía que hacer 20 años, entonces sí molesta que se avizora una solución y quizás ellos no lo están viendo así”, cuestionó Jarsún.

El presidente de Aguas del Norte planteó que no tiene posibilidades “físicas ni humanas” de pagar ese monto. “Tendría que ganar 40 millones mensuales para poder afrontar esa sanción. Me parece que no tiene mucha lógica”, agregó.

Finalmente ratificó que apelará la causa en la justicia y confía en el equipo legal de la empresa para impugnar la sanción y buscar una solución que permita continuar con la operatividad.

“No me dan alternativas porque yo no puedo pagar la plata esa de ninguna manera porque no la tengo y tampoco puedo dejar de usar la planta depuradora porque recolecta todos los líquidos de la Capital. Si cerramos, el sistema colapsa a las 24 horas. Tendríamos derrames por todos los barrios, hasta la 9 de julio”, culminó.