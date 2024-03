El primero fue para saludar a las mujeres por el Día Internacional de la Mujer. Compartió un mensaje de Nik que decía: “A todas aquellas que luchan, trabajan y aman, las que tienen el coraje de atreverse a la fuerza del cambio para lograr la paz, la justicia y la igualdad. A las que forjan sueños e ilusiones y cultivan vidas… Un gran saludo en su día”.

Para el siguiente posteo eligió una foto (trucada) en la que se observa al actor Esteban Lamothe exhibiendo en su mano la frase “Basta Milei”.

Sobre la fotografía escribieron “Las manos que piden subsidios”, mientras que al lado se puede ver una mano de un trabajador que hizo esfuerzo con ellas. Sobre esa imagen dice “Las manos que pagan subsidios”.

Antes de las elecciones del 22 de octubre, Lamothe se había pronunciado en contra del nuevo presidente: “No voten a (Javier) Milei. No lo hagan, nada más, es lo único que le puedo decir al pueblo argentino”.

“No estoy consumiendo mucho lo de las elecciones y cuando veo imágenes de Milei no me dan ganas de escuchar, tiene un tono un poco violento que no me gusta, entonces me cuesta… Es difícil conectar con alguien tan violento. Lo que propone es un disparate total y que es un peligro”, había manifestado.

En junio del año pasado, Lamothe había protagonizado un spot con Eduardo “Wado” de Pedro, cuando se presumía que sería el candidato por el espacio kirchnerista.

La respuesta de Esteban Lamothe

Al ver el posteo, el actor aclaró que “la foto que circula con la leyenda en mi mano que dice ‘basta Milei’ está armada por alguien. Es falsa. Acá dejo la original para que vean. Señor presidente Javier Milei por favor deje las redes un ratito y dedíquese a gobernar. Gracias”.

La foto que circula con la leyenda en mi mano que dice “basta Milei” esta armada por alguien. ES FALSA. Acá dejo la original para que vean. Señor presidente @JMilei por favor deje las redes un ratito y se dedíquese a gobernar 🙏. Gracias. pic.twitter.com/sPofPLJvLt — esteban lamothe (@estebanlamothe) March 8, 2024

Y concluyó: "Esa foto es falsa, hoy es el Día de la Mujer y es un día muy sensible no solamente para las mujeres. Que se visibilice lo que tiene que ser visible hoy. Que deje el teléfono, que me pregunte, yo no me peleo en redes sociales, sé discutir, charlar, hablar. Si quiere que nos juntemos, me junto, pero no atacarme a mí con una foto falsa que es muy fácil borrar y poner otra cosa”.

