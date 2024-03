ntre los diez puntos del Pacto de Mayo que el Gobierno pretende firmar con los mandatarios provinciales figura una reforma previsional “que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación”. En el discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, Javier Milei afirmó además que el sistema previsional está "quebrado" y aseguró que las moratorias jubilatorias son una "afrenta moral" para los aportantes.

La realidad es que al menos 7 de cada 10 personas en Argentina acceden a una jubilación a través de alguna moratoria. Sin embargo, eso no significa que no hayan aportado ni que el sistema esté quebrado. “Es una mentira que la gente se jubila gratis con una moratoria. Las primeras moratorias fueron para aquellos trabajadores autónomos que por algún motivo no podían aportar mensualmente. Con esa moratoria podían cancelar la deuda de autónomos”, explicó a PERFIL el abogado previsional y periodista especializado en adultos mayores Christian D'Alessandro.

“En 2005 se amplió la posibilidad a quienes no eran autónomos para que se pudieran afiliar de manera retroactiva y pagar esa deuda. En ese momento se le descontaba las cuotas durante un plazo de 60 meses máximo. La persona compraba deuda de autónomo, la pagaba en cuotas. Podemos discutir si esos valores eran muy baratos o no, pero la gente lo compraba y lo pagaba, lo que debía haber pagado mensualmente lo pagaban después, capital e interés”, agregó.

Lo importante a tener en cuenta, explicó, es que el sistema no se financia únicamente con aportes y contribuciones, sino también a través de impuestos. “Parte de los impuestos van a sostener las jubilaciones de todos. Quien se jubiló como ama de casa pagó esta moratoria y, además, con la comida que compra, también sostiene su jubilación y la jubilación de otros”.

Por eso, explicó, la mayoría de los jubilados aportan más de una vez. “Incluso aquellos que trabajaron y sus empleadores les robaron sus aportes –porque les descontaban y ese dinero no fue al sistema–, pagan su jubilación tres veces”, afirmó.

La versión actual de la moratoria, que dura hasta 2025, “es mucho más cara que la anterior en lo que refiere a la compra de aportes, no cualquiera puede acceder. Si yo hoy me quiero afiliar como monotributista pago un monto, si voy a comprar un mes por moratoria pago cuatro veces más”.

La moratoria y el alto grado de la informalidad laboral

Uno de los motivos principales por los cuales la gran mayoría de la población accede a la jubilación a través de una moratoria tiene que ver precisamente con el alto grado de informalidad del mercado laboral argentino.

Según el último informe del Ministerio de Capital Humano, publicado en febrero, la población con trabajo registrado alcanzó los 13,323 millones de personas en noviembre 2023. “En términos desestacionalizados y en relación con el mes anterior, presentó una variación de -0,7% (88,6 mil personas menos)”, detallaron.

Durante los últimos 20 años, y más allá de la caída y recomposición del empleo registrado en diferentes periodos, el acceso a un trabajo pleno de derechos nunca superó por mucho al 40% del total de la población activa. Según el Observatorio de la deuda social de la UCA, quienes accedieron a un empleo pleno de derechos no superaron al 45% del total de las personas con alguna ocupación en los últimos diez años y, de acuerdo con los últimos datos del Indec, el 35,8% de los que son asalariados no cuenta con descuento jubilatorio.

