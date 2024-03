Defensoría Federal de la Ciudad de Orán cursará un recurso de amparo judicial por el estado de la Ruta Nacional 50

El Senador por Orán Juan Cruz Curá denunció el estado de la RN 50 en el cruce Orán-Pichanal al que calificó como “monumento a la desidia, de la corrupción y de la falta de federalismo”.

“Baches, cráter, podemos hablar de todo lo que ocurre en esta obra que realmente está deteriorada, que está destruida, que no tiene mantenimiento, que no tiene luz y es una ruta nacional. Pasaron casi 16 años y la verdad que no podemos terminar de inaugurar esta obra”

A su vez cuestionó la inacción de los legisladores nacionales al respecto. “¿Dónde hay un pedido de informe que nos informe a los vecinos del departamento Orán qué pasa con esta obra? ¿Cuánto se gastó? ¿Cuánto se re presupuestó? ¿Y cuánto se hizo?”, dijo.

Curá informó que en la ciudad de Orán, la Defensoría Federal, está llevando adelante un amparo judicial contra Vialidad de la Nación por el estado de la ruta. “Desde el 2007 y hasta el 2024, han pasado 5 mandatos presidenciales y esta obra no se puede terminar. Espero y ruego que ese centralismo porteño de una vez por todas en nuestro país pueda romperse, que se pueda hacer un acuerdo para que nuestro país y nuestra Argentina esté unida”, cerró.