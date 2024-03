López calificó al Pacto de Mayo como “los 10 mandamientos económicos”

En sesión ordinaria del Concejo Deliberante capitalino, el edil Pablo López hizo referencia a los cierres del INADI y Télam. En el caso del primer organismo, aseguró que sirvió para devolver favores políticos durante la gestión de Victoria Donda y que es por eso que la sociedad hoy festeja su cierre.

Respecto a Télam, en tanto, aseguró que generaba un déficit de 15 millones de pesos por día, por lo que consideró que se trataba de un instrumento deficiente.

“Pero creo que hay una esperanza de poder hacer cosas mejor. La apertura de sesiones a nivel nacional me dejó una serie de definiciones importantes, celebro que Sáenz haya manifestado la posibilidad de apoyar el Pacto de Mayo del presidente Milei”, apuntó el edil, y continuó: “Son los 10 mandamientos económicos que, si nos ponemos de acuerdo Municipalidad, Provincia y Nación, no forma que salga mal”.

Describió, entonces, punto por punto.

“Inviolabilidad de la propiedad privada: se trata de no ser como Hugo Chávez y empezar a expropiar. Equilibrio fiscal innegociable: Néstor Kirchner estaba de acuerdo con esta premisa, es algo básico. Reducción de gasto público en torno al 25% de PBI: algo ambicioso porque con todos los recortes no se llegó siquiera al 10%. Reforma tributaria: hablamos de facilitar la vida a la gente y facilitar la apertura de negocios. Rediscusión de la compartición de impuestos: provincias como Formosa, que producen poco, terminan viviendo de la coparticipación y no generan. Recursos naturales. Reforma laboral: hace años que no logramos empleo genuino y algo tenemos que hacer. Reforma previsional: sin aportes no se puede sustentar el sistema y, por último, reforma política”, explicó el concejal López.

Insistió, finalmente, en que “los 10 mandamientos económicos” que van a traer progreso.