Una confusión en el reglamento generó cruces entre Diputados durante la primera sesión del año

Luego de Homenajes, la Diputada de Rosario de Lerma Griselda Galleguillos pidió la palabra y comenzó a desarrollar una crítica hacia el sistema sanitario, cuando fue interrumpida por la vicepresidenta primera Verónica Saicha al advertir un incumplimiento en el orden del reglamento.

“¿Por pedir que se transparente la gestión de Gustavo Sáenz, me quieren callar?, que usted no sepa manejar una sesión, es problema de usted”, arremetió Galleguillos contra Saicha.

El presidente del bloque Ahora Patria Roque Cornejo, explicó que Galleguillos quiso pedir una moción para el tratamiento sobre tablas y solicitó “se le permita realizar la moción y que se exprese el cuerpo a favor o no”. Saicha lo denegó, justificando que el pedido de moción no fue expresado ni solicitado en tiempo y forma.

Al debate se le sumó la presidenta de la Comisión de Legislación, Socorro Villamayor para apuntar que Cornejo –como presidente de bloque- estuvo presente en la reunión de labor parlamentaria donde “se repitió el esquema de pedidos de informes y se conoce el pedido de moción del tratamiento sobre tablas”.

Intentando dar un cierre, Saicha informó haber trabajado en la reforma del reglamento, reafirmando que “la moción sobre tablas no se hizo en el momento oportuno”. Con micrófono apagado, Galleguillos acusó ser censurada y apunto contra sus pares como “cómplices”.

A esas acusaciones, salió al cruce la diputada Patricia Hucena quien tildó de bochornoso el momento y señaló necesario “conocer este reglamento no cuando empezamos a sesionar, sino mucho antes”.

“Vociferar sobre alguien que está conduciendo una sesión, llamar al orden, escuchar lo que se dijo, tratar de decir que se está no dando la palabra porque hay algo que se quiere tapar, convocar al cuerpo legislativo en un mismo sentido, es una falta total de respeto”, manifestó.

Y agregó: “La diputada puede expresar en el orden de este reglamento todo lo que considere y absolutamente nadie de este cuerpo lo va a negar, lo que no puede hacer es por un juzgamiento caprichoso, convocar al cuerpo y dar una opinión en conjunto al resto de sus pares diputados, porque eso sí que no corresponde. Yo no estoy tapando nada, ni ninguna corrupción, ni a ninguna gestión”.