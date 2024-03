Dybala anotó un golazo de tiro libre en el triunfo de la Roma y logró un nuevo récord en su carrera

Roma sumó un triunfo fundamental en su objetivo de obtener el boleto a la próxima Champions League: superó 4-1 a Monza en el U-Power Stadium por la 27ª de la Serie A. El partido tuvo a dos jugadores de la selección argentina como grandes protagonistas: Paulo Dybala y Leandro Paredes.

La Joya, que venía de anotar tres goles ante Torino en la última fecha, sumó una asistencia y marcó un golazo de tiro libre. Paredes, por su lado, tuvo una brillante definición para anotar el cuarto de su equipo de penal.

El dato sobresaliente es que el cordobés ya suma 12 gritos en el actual torneo y está tercero en la tabla de máximos artilleros detrás de su compatriota Lautaro Martínez del Inter (23) y Dusan Vlahovic de Juventus (15). Pero además es el segundo mayor asistidor del torneo con los siete pase de gol que repartió hasta acá, detrás de Olivier Giroud de Milan (7).

Estas estadísticas no sólo ponen en relieve su brillante temporada con los Giallorossi, sino que lo ubicaron en el Top five de máximos anotadores argentinos en la historia de la Serie A. Entre lo hecho previamente en Palermo (16) y Juventus (82), sumados a los 24 gritos con la camiseta de Roma, Dybala ya registra 122 en el torneo italiano y superó a Mauro Icardi para ubicarse a tres nada más del registro que acumuló en su trayectoria el Pipa Higuaín.

El argentino con más anotaciones en la Serie A es Gabriel Omar Batistuta con sus 184 gritos, seguido por Hernán Crespo (153), Omar Sívori (147) y Gonzalo Higuaín (125). Luego figura el apellido de la Joya con sus 122 anotaciones, por encima de Mauro Icardi (121), Abel Balbo (117) y Lautaro Martínez (102).

El futbolista de 30 años, campeón del mundo con Argentina en Qatar, llegó a Italia hace once temporadas tras su debut en Instituto de Córdoba. Entre medio, tuvo que disputar un año en la Serie B con el Palermo, por lo que podría tener un mayor registro anotador en la Serie A. En lo que va del torneo sumó 19 presentaciones con la Roma.

Tanto Paredes como Dybala (fue reemplazado a 15 del final por Tommaso Baldanzi) se encontrarán en breve con un rival que tuvieron hoy: Valentín Carboni, que entró en el complemento en el local, también fue citado recientemente por Lionel Scaloni para disputar los dos amistoso que Argentina tendrá a fines de marzo ante El Salvador (viernes 22/3) en el Lincoln Financial Field en la ciudad de Philadelphia y frente a Costa Rica (martes 26/3) en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Angeles

Los actualmente conducidos por Daniele De Rossi se ubican en la quinta ubicación del torneo italiano con 47 puntos cuando restan por disputarse once fechas. Inter con 69 unidades es el líder del certamen, seguido por Juventus (57), Milan (56) y Bologna (48), los cuatro equipos que hoy estarían clasificando a la Champions League.

