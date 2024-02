El expresidente Alberto Fernández, el broker de seguros Héctor Martínez Sosa y Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, fueron imputados esta tarde por el fiscal Ramiro González por presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos.

En los últimos días el exmandatario aseguró que no sabía del tema y sostuvo que podía ser responsabilidad de su secretaria, la cual en todo caso "haberse excedido" según consideró, pero ahora la Justicia continuará la investigación del caso con Fernández imputado.

La abogada ligada a Juntos por el Cambio, Silvina Martínez, había presentado una denuncia penal contra el expresidente y Pagliano por esta causa que ahora avanzó en manos del fiscal González. La denuncia cayó en el juzgado 11, a cargo momentáneamente del juez federal Julián Ercolini.

"Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó", fueron las palabras del exmandatario al ser consultado por el tema antes de conocerse la imputación.

A Fernández se lo acusa de facilitar el ingreso del broker Héctor Martínez, quien manejaba carteras de Nación Seguros, a distintas áreas de la administración pública que contrataban sus servicios en reemplazo de las coberturas que se encontraban vigentes hasta el momento.

Según precisó el ex titular de ANSES, Osvaldo Giordano, y denunció Martínez, dentro de la ANSES se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios.

"Los 20.000 millones de pesos es lo que le paga la ANSES al Nación por año para asegurar la vida de jubilados y pensionados a los que les da créditos: desde 2011 los venía otorgando sin este seguro", se sostiene en la denuncia que se realizó en Comodoro Py.

Además, la denunciante agregó que "Nación subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%. Unos $ 300 millones mensuales. Allí aparece como intermediario Pablo Torres García, un empresario y bróker financiero que habría cobrado una comisión varias veces mayor a la del mercado. Y otro bróker, Héctor Martínez Sosa, casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero"

