Alerta por el gas: el gobierno busca alternativas ante la paralización de obras nacionales

“Salta y nuestra cuenca norte ha generado a la nación ese insumo fundamental de gas durante muchos años. A partir del descubrimiento de Vaca Muerta, esa dependencia de la cuenca norte dejó de ser tal y nosotros quedamos administrando lo que ya había, pero sin el desarrollo que podría tener”, señaló – en Hablemos de Política – el ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable de la Provincia, Martín de los Ríos.

Así, continuó, la reversión del Gasoducto Norte traería equidad para abastecer al norte; es que, a la sazón, fue el norte el que abasteció al centro del país durante décadas – insistió el funcionario – y hoy se necesita que esa producción retorne.

“Bueno, estamos peleando e interactuando con Nación, pero no está 100% asegurado que la obra se vaya a completar y que tengamos el gas domiciliario y para las industrias”, alertó De los Ríos.

Advirtió, no obstante, que no es su intención plantear que Salta se quedará sin gas durante el invierno, pero hasta que no se revierta el gasoducto y se generen los tramos faltantes al gasoducto Néstor Kirchner, el gobierno no podrá llevar tranquilidad respecto a que haya el suficiente gas disponible para abastecer a hogares e industrias.

“Hasta que eso ocurra, confiamos en que la alternativas que estamos trabajando se concreten”, indicó.

Para De los Ríos, en el esquema actual que plantea el gobierno de Milei, “el que no llora no mama”, por lo que la Provincia hace lo necesario para que se garantice la provisión del insumo.

“Confío en que la obra planificada y no concluida de gestión del tránsito de Vaca Muerta al norte y de allí a Brasil se va a concluir gobierne quien gobierne, no solo porque es soberanía energética para el país, sino que es un negocio extraordinario que Argentina no puede perder”, describió el Ministro.

Finalmente, dijo confiar en que los canales de diálogo con el gobierno central van a seguir en pie y que, mientras tanto, más allá del reclamo federal del gobernador Sáenz, lleguen a buen puerto los trabajos del gobierno salteño para resolver la coyuntura.

“Es muy injusto lo que está haciendo el gobierno nacional con las provincias. El reclamo que, creo, se testimonia en muchos gobernadores y sobre todo en Sáenz, estoy convencido en que va a dar sus frutos”, finalizó el funcionario.