Tras una larga demora que generó fuertes críticas de la oposición, este jueves se constituyó la comisión bicameral de Trámite Legislativo. Esta será la encargada de analizar la validez del mega DNU que desregula la economía, reforma el Estado y modifica el régimen laboral, un capítulo que aún está frenado en la Justicia.

La sesión comenzó en horas de la mañana y culminó pasadas las 14 horas, cuando finalmente se definió su conformación con ocho senadores y ocho diputados que votaron a favor de mantener reuniones semanales todos los jueves. A lo largo de la jornada, no se profundizó en el tratamiento del decreto.

El debate arrancó con varias trabas y estuvo enmarcado por varios cuestionamientos de los legisladores opositores que, en primera instancia, rechazaron el armado de la comisión y cuestionaron su validez. “Debería haberse conformado hace 74 días desde que Martín Menem asumió. Se violó la Constitución Nacional y se está vulnerando la voluntad popular”, dijo la diputada Ana Carolina Gaillard, de Unión por la Patria, tras interrumpir al primer senador que tomó la palabra, Juan Carlos Romero.

Asimismo, la legisladora alegó que “no se respetó la proporcionalidad” para luego sumar que desde 19 de enero ambas cámaras están habilitadas a tratar el DNU. En la misma línea, añadió: “La presidenta del senado impide el funcionamiento como maniobra dilatoria. Victoria Villarruel incumple los deberes de funcionarios públicos por no convocar a sesión especial”.

Gaillard -al igual que sus compañeros de bloque y su representante en la Cámara Alta, José Mayans- también realizó fuertes críticas contra el presidente Javier Milei, quien fue acusado de tener “incontinencia verbal” y “sus facultades mentales alteradas”.

En medio de esa pirotecnia verbal, a partir del mediodía quedó conformada la comisión que será presidido por un representante libertario. La componen un total de 8 diputados y 8 senadores, de los cuales 6 pertenecen a Unión por la Patria y, adelantaron, buscarán rechazar el decreto.

Por otro lado, La Libertad Avanza tiene 3 representantes y el PRO cuenta con 2. Junto con el senador Juan Carlos Romero, del monobloque Cambio Federal, sumarían 6 votos a favor de convalidar el DNU. Ante ese escenario, los cuatro votos restantes serán determinantes.

Luego de la interrupción de Gaillard, Romero propuso como presidente de la Bicameral a Juan Carlos Pagotto, como secretario al radical Víctor Zimmermann mientras que el diputado de La Libertad Avanza, Oscar Zago, ungió a Hernán Lombardi (PRO) como vicepresidente de la comisión.

Uno de esos cuatro legisladores que podrían determinar el futuro del DNU 70 es Nicolás Massot. El bahiense representante en la bicameral de Hacemos Coalición Federal, el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto, no adelantó cuál será su postura, pero criticó en varias oportunidades al Presidente por firmar un decreto tan amplio y rechazó varios artículos de la Ley Ómnibus discusión.

“En adelante cada bloque deberá discutir con los presidentes de las cámaras. Tenemos un presidente que deliberadamente está trazando una estrategia en la que los DNU va a ser la norma y no la excepcionalidad”, dijo Massot quien pidió discutir parcialmente los decretos.

Además sostuvo que acá no hay fuerza del cielo, hay fuerza de mayoría y la mayoría se construye. Respetemos un poco las minorías, que la vicepresidencia sea de la oposición. Y que votemos los cargos de a uno”, y pidió la presidencia rotativa, que el primer año sea del Senado y, al siguiente, sea el turno de Diputados. Y propuso al diputado radical Francisco Monti, al frente.

Al momento de la palabra de la senadora mendocina por Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, expresó que “recuerdo al oficialismo que ya perdieron una ley por no leer el reglamento, sería bueno que ahora lean la Constitución, las leyes y los reglamentos”. Además, agregó que “la Constitución de esta comisión es un engaño, una falacia, lo que hacen las diferentes fuerzas política del oficialismo es dilatar y la vicepresidenta (Villarruel) viola la Constitución”, sostuvo enfática.

Por ello remarcó que “no vamos a participar de ninguna votación de autoridades de esta comisión, porque están violando la representatividad. O es miedo al debate o estamos en el inicio de un autoritarismo”, desafió Fernández Sagasti.

Al turno del correntino Lisandro Almirón (LLA), quien pidió votar, el bloque de Unión por la Patria pidió la palabra y se armó una discusión. Germán Martínez (quien no es miembro de la Comisión) tomó el micrófono y dijo “si siguen avanzando en la arbitrariedad van a volver a cometer un error” para luego el senador Romero retomó la palabra e insistió en que se respete la moción y se vote para presidente y vice de la comisión. “El kirchnerismo nos habla de esta comisión como si fuera la democracia griega y hay 172 decretos sin tratar de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández”.

En medio de la alborotada sesión, Zago pidió que se pase a votar y que se establezca cada 15 días la reunión de la comisión. Luego de dicha sentencia, Romero y Martínez volvieron a discutir y se sumó el senador José Mayans al intercambio verbal.

Para añadir un condimento de color a la, de por sí, ajetreada tarde, Juan Carlos Romero se cayó al suelo porque se rompió su silla. Pero esto no bajó el tono de la discusión vespertina, por parte de Mayans: “Arrepentido peronista y devenido en macrista, Romero, que le gusta poner nombre a los demás. Más que un grupo parlamentario parecen un grupo de patoteros”, le espetó el senador del Frente Nacional y Popular.

Al momento de tomar la palabra, la diputada de izquierda Myriam Bregman (quien tampoco forma parte de la Comisión) comenzó diciendo que es abogada de víctimas de causa de lesa humanidad de La Rioja. Y apuntó: “Los organismos de Derechos Humanos impugnan a Pagotto, en su ánimo y creencia dictatorial de Villarruel no pueden no llamar a sesionar, pedimos una sesión para rechazar el DNU, hay que declarar su nulidad para que todos los negocios que se hicieron en este tiempo sean nulos”.

Luego de ello, el secretario administrativo de la comisión, dr. Gustavo Heredia, procedió a la lectura de una carta de H.I.J.O.S. Capital. En la misiva se destacó que “Pagotto no es idóneo para la presidencia ya que fue abogado de dictadores acusados de delitos de lesa humanidad”.

A posteriori, el senador Víctor Zimmermann se mostró sorprendido por el “nivel de confrontación que tenemos”. Y, para sorpresa de varios, retiró su nominación a secretario de la Comisión y se lo cedió “al bloque de Mayans”. Y agregó: “Invito a los que escribieron este DNU, al ministro de Hacienda, a los que están a cargo de la reforma del Estado para sacarnos la cantidad de dudas que yo tengo con este DNU”.



Y Fernández Sagasti lo interrumpió, “esto no se trata de un cargo, no nos interesa, no nos llamamos un cargo. Nuestra discusión tiene que ver con la proporcionalidad de la representación.”, a lo que Zimmermann retomó la palabra y pidió elegir al presidente y fijar fecha y hora.

Nuevamente se frena la votación, el tono de la discusión sigue en torno a las autoridades de la comisión y no avanza hacia el tratamiento del DNU. El senador nacional por La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, exclamó no salir de su asombro y citó al célebre Martín Fierro. “Dice que hay gente que perdió la vergüenza, acá se viene haciendo terrorismo económico hace 20 años, dejemos este desastre económico, de hablar con la “E” y votemos”.

Cerca de las 14:20, finalmente se conformó la comisión y se votó positivamente por reunirse una vez por semana. El día elegido para los encuentros fue el jueves

Los plazos

La bicameral tiene un plazo de 10 días hábiles para dictaminar y que el DNU vaya al recinto. Sin embargo, el plazo de tratamiento podría ser mayor. La Libertad Avanza quiere sumar en el temario los más de 100 decretos que firmó el ex presidente Alberto Fernández y que aún no fueron debatidos en el Congreso, lo que dilataría la discusión.

Por otro lado, desde la UCR y Hacemos Coalición Federal están estudiando en citar a la comisión a organizaciones de la sociedad civil para que opinen. “No queremos quedar pegados como pasó con la Ley Ómnibus”, explican los legisladores que están pensando en esta opción.

El encuentro de hoy comenzará con la elección de las autoridades y la sorpresa la podría dar un sector de la UCR que no ve con buenos ojos la designación del senador libertario Juan Carlos Pagotto como presidente. De hecho, recordaron que durante el gobierno de Mauricio Macri la comisión estuvo presidida por el camporista Marcos Cleri, por lo que no existe una tradición de ceder ese lugar al oficialismo. Ante un empate con ocho votos por lado, el titular de la bicameral es el encargado de definir la situación.

En medio de este debate UxP señala que ya se cumplió el plazo para que sea debatido en la Bicameral y tiene que ir directamente al recinto. En ese sentido ya pidieron en dos oportunidades a la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, que abra el recinto, pedidos que fueron rechazado en ambas oportunidades.

La diferencia entre llevar el DNU 70 con o sin dictamen de comisión es el número que hace falta para aprobarlo o rechazarlo. Con dictamen de comisión sólo hace falta la mitad más uno de los senadores -38 votos- pero si se trata sobre tablas hace falta el voto de los dos tercios. En ese caso, se necesitaría la voluntad unificada de 48 legisladores, algo que hoy es poco probable que suceda.

Infobae