Por Aries, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cruzó dardos a los legisladores de La Libertad Avanza y aunque sin nombrarlos les pidió más acompañamiento y menos críticas personales.

El Gobernador de Salta apuntó contra la oposición, al afirmar que siempre están esperando ver que hace mal para resaltarlo: “al parecer no les parece bien que haya dicho que soy gaucho y voy a defender los intereses de los salteños y que solo me arrodillo antes dios”, gatilló.

En ese sentido alegó que “sería bueno que también ellos acompañen esa postura y defiendan los intereses de la gente de Salta”. “Yo no soy delegado de ningún gobierno nacional ni le tengo miedo a lo que me digan ni me hagan”, subrayó el mandatario.

Finalmente el mandatario se pronunció contra las políticas de recorte impulsadas por el Gobierno Central, que fueron acompañadas por los legisladores de La Libertad Avanza en el debate de la ahora extinta Ley Ómnibus y el Decreto de Necesidad y Urgencia para desregular la economía.

“Si yo me pongo en la vereda del frente y digo que está bien el aumento del colectivo, que los pacientes oncológicos no reciban su medicamento, que los maestros no cobren el subsidio y no se mande el módulo alimentario a los pueblos originarios, no defiendo Salta, pero si Nación decide no hacerlo, tendré que buscar la prioridad, porque hay pocos recursos y mucha necesidad”, terminó.