Miguel Nanni – ex diputado nacional por Salta y presidente de la Unión Cívica Radical local – visitó el piso de Hablemos de Política y analizó la situación actual, claro, sin dejar de lado las sucesivas crisis que derivaron – indicó – en la presidencia de Javier Milei.

“Argentina tuvo un fuerte sistema de partidos políticos que se fue degradando hasta esto, hasta llegar a un Presidente que cree que puede gobernar sin el Congreso”, disparó el dirigente por Aries.

Sostuvo, en este sentido, que muchas veces, ante este tipo de mensajes, la sociedad cree que puede llegar a ser una solución eliminar este organismo y de esta forma ahorrar en el pago de dietas y sueldos.

“Pero el Congreso debe existir: cuando el Presidente se equivoca, es el parlamento el que tiene que marcar esos errores, como se marcó en esta ley. De todas formas venimos de muchos errores; de una acumulación de errores estructurales hasta que el sistema dijo basta”, aseguró Nanni.

Para el ex diputado nacional por Salta, la autocrítica debe ser parte del proceso que debe seguir la política para aggiornarse a los tiempos que corren y ello no exime a ningún espacio en particular.

“Tenemos el gobierno paupérrimo que se fue y, por otro lado, a la oposición que solo con declaraciones no llegó a nada, por eso surge Milei”, expresó Nanni, y continuó: “Hay una conciencia social sobre que no se podía seguir como íbamos. Es insólito, el ajuste de López Murphy – que le costó el gobierno a De la Rúa – no es ni el 1% del ajuste que se hace hoy, pero, a diferencia de aquel momento, la gente lo avala”.

Sin embargo, la situación por la que atraviesa el país hace indispensable la colaboración de distintos sectores políticos para llegar a una salida, aseguró el Presidente de la UCR Salta.

“Milei se tiene que dejar ayudar. Juntos por el Cambio tiene 10 gobernadores, tiene un espacio para echar mano y ser ayudado, sin embargo, los desprecia sin sentido. Estamos perdiendo tiempo valioso, esto de sobreactuar no ayuda, la generalización de todo el espectro político tampoco. La gente está esperando leyes que no fracasen”, sentenció.