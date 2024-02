Córdoba se ataja con el "ítem aula" para evitar paros docentes

Implementado hace casi 8 años en Mendoza, llega el "ítem aula" a Córdoba. Esta iniciativa propuesta por el primer gobierno de Alfredo Cornejo, otorga un 10% de salario extra a los docentes que no tengan faltas injustificadas. Con esto, desde el gobierno de Mendoza afirman que lograron bajar significativamente el ausentismo docente y reducir al mínimo el acatamiento a los paros.

Ante un año que se presenta como especialmente conflictivo en las escuelas, el gobierno de Córdoba promulgó una resolución que sigue la misma línea. Esta medida establece la instauración del "ítem profesionalidad docente", que presenta similitudes en sus características.

El ítem implementado en Córdoba también agregará un 10% al salario de los docentes que no registren faltas injustificadas. Igual que en el caso de Mendoza, también se aplicará a aquellos docentes que no falten más de tres veces al mes de manera justificada.

Jaime Correas, ex director general de Escuelas de Mendoza, explicó que la razón detrás de la implementación del ítem aula fue el alto ausentismo docente detectado, con la mayoría de las faltas justificadas según lo permitido por el estatuto.

Señaló que en aquel momento, la tasa de ausentismo en las escuelas públicas se situaba en torno al 20%, mientras que en las privadas era del 5%. Sin embargo, tras la implementación del ítem aula, señala, el ausentismo en las escuelas públicas disminuyó notablemente y se equiparó al de las escuelas privadas.

El “ítem aula” mejora la asistencia docente

"Con el ítem aula vigente se acabaron los paros. No tuvieron más acatamiento. Lo pierde el que para, porque es para quienes están en el aula", le dijo Correas a Clarín. "Los paros se van a terminar con mecanismos como estos, no declarando la educación servicio esencial que no sirve para nada. Los paros también se evitan descontando los días no trabajados que es lo que marca la ley", agregó.

El año pasado, la Ciudad de Buenos Aires también implementó un incentivo para reducir las ausencias de los docentes. En lugar de aumentar el salario, duplicaron el porcentaje de descuento para aquellos que no cumplieran con el presentismo. Esta medida entró en vigencia en noviembre, elevando la deducción del 2 al 4% del salario neto.

En el caso de Córdoba, la reciente resolución añade como requisito la participación en capacitación profesional. Establece que para cobrar el plus salarial el docente debe "participar – y aprobar en caso que se disponga– las instancias de desarrollo profesional que el Ministerio de Educación –o el titular de la jurisdicción en la que revista el docente– determine con carácter obligatorio".

Las diferencias

Existen dos diferencias fundamentales entre los ítems aula implementados en Mendoza y Córdoba. La primera distinción radica en el origen de la iniciativa. Mientras que en Mendoza surgió por parte del Ministerio de Educación (la Dirección de Escuelas), en el caso de Córdoba, la resolución provino del Ministerio de Economía provincial.

La segunda diferencia entre los ítems aulas de Mendoza y Córdoba radica en el marco legal. En Mendoza, la medida se estableció mediante ley y, tras ser judicializada, llegó hasta la Suprema Corte provincial, que la validó. Ahora, solo podría ser revocada con otra ley. Por otro lado, en el caso de Córdoba, la medida se implementó a través de una resolución, lo que significa que una administración futura podría revertirla mediante otra resolución.

La implementación del "ítem profesionalidad docente" en Córdoba se anunció oficialmente el viernes pasado, 9 de febrero, mediante la publicación en el boletín oficial provincial.

