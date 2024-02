Por falta de cirujanos, el IPS mandó a una afiliada a operarse a otra provincia

Por Aries, una afiliada del IPS, de nombre Alejandra, contó las peripecias que vive desde diciembre del año pasado, luego de ser diagnosticada con una patología de obesidad y otras enfermedades bastante complicadas desprendidas, y la obra social provincial a la fecha no le da respuestas. Por el contrario, “por burocracia y falta de cirujanos no me quieren operar”, cuestionó.

“El cuadro se agravó, y además de padecer mi enfermedad tengo que sufrir el estrés que no poder hacerme la operación que necesito por salud. Estoy pagando con el 4% del suelo y hace 27 años soy afiliada, y realmente no me dan respuesta”, lamentó Alejandra.

Según contó, ya en diciembre estaba autorizada la cirugía luego del tratamiento al que tuvo que someterse previamente para poder intervenirse con la manga gástrica, pero “con esta problemática de que no tienen cirujanos no puedo hacérmela ya desde los primeros días de enero”.

Alejandra contó que el IPS, “a propósito dejó vencer el dictamen, por toda la burocracia. Yo soy del interior y tenía que viajar a Capital para poder operarme antes de fin de año (2023) y aun así me dijeron que espere”, agregó acongojada.

La afiliada expresó que la única solución que le dieron fue hacerse atender en el hospital Oñativia o en el San Bernardo “porque ellos no podían”. La obra social provincial está trabajando con 12 cirujanos, -de los cuales algunos no son especialistas-, porque no acepta la solicitud de La Sociedad Salteña de Cirujanos, quien luego de romper con el Círculo Médico no fue absorbida por el IPS. Son 80 profesionales en esta situación.

“Me llamaron diciendo que me iban a operar en Buenos Aires, Córdoba o Santa fe, diciéndome que la presidenta iba a firmar la derivación. Pero me pidieron abrir una cuenta corriente, para que yo pague la diferencia del 20%, porque el co-seguro no cubre en otra provincia, aparte tenía que pagar los boletos míos y de un acompañante, y el alojamiento porque el IPS no lo cubre”, relató la mujer.

Alejandra presentará un recurso de amparo ante la justicia porque no se siente contendida por la obra social a la que pertenece hace años. “Yo no tengo plata para pagar una cirugía en otra provincia. No me dieron otra solución y yo estoy enferma. No puedo lidiar con esa situación”, agregó consternada.

Alejandra finalmente apuntó contra la presidenta del IPS, Gladis Sánchez, a quien le cuestionó la falta de diálogo y atención, y la llamó a la reflexión, “que tome conocimiento de lo que está pasando, porque lamentablemente va tomar conciencia cuando se pierda una vida, que tiene que arreglar con los cirujanos”, terminó.