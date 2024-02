En el programa Agenda Abierta, el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato anunció que la Comuna busca implementar de manera progresiva y contundente el scoring.

Por este sistema, aquellos conductores que infrinjan las normas de tránsito serán penalizados con la reducción de puntos en su licencia de conducir, comenzando desde 20 puntos y descendiendo hasta llegar a cero, cuando esto ocurra se retiene la misa y el infractor deberá rendir nuevamente para obtenerla.

"Para nosotros, la seguridad vial es una prioridad absoluta", afirmó el funcionario. "No se trata solo de recaudar con multas, sino de educar a los conductores y proteger vidas”, añadió.

El sistema no suplantaría las multas, por el contrario las complementaría, “por ejemplo, alguien que se estaciona en un rampa, la primera vez paga multa, la segunda vez paga multa, la tercera vez paga multa, pero la cuarta vez actuaremos de otra manera. Para nosotros tiene que cumplir, así le quitamos algo valioso que es su tiempo, que rinda. Además que demuestre que está preparada psicológicamente para conducir, que tiene empatía”, agregó.



La licencia de conducir a nivel nacional ya fija un puntaje a los conductores, pero no existe ninguna ordenanza provincial que avale la quita de puntos. Aunque Assennato no precisó cuando se enviará el proyecto al Concejo, advirtió que es sumamente necesario implementarlo. “Esto no es algo recaudatorio, sino para proteger vidas”, cerró.