Calletti: “Vamos a acompañar la ley en general y vamos a plantear nuestras disidencias”

“Ya lo dijimos en la apertura y a lo largo del debate, nosotros vamos a acompañar la aprobación de la ley en general porque entendemos que en Argentina hay una crisis económica fuerte y nos necesita a todos unidos buscando solución”, aseguró Pamela Calletti – diputada nacional por Salta de Innovación Federal – al momento del cierre, espacio donde los bloques políticos expresan una reflexión final sobre el debate y el proyecto de Ley en discusión.

No obstante, la legisladora salteña advirtió que el acompañamiento a la ley enviada por el Ejecutivo al Congreso no significa que el bloque al que pertenece no plantee disidencias a la hora de discutir punto por punto.

“Por ejemplo, en materia de tabaco, no vamos a dejar que se perjudique a las provincias tabacaleras. Vamos a aprobar la ley en general y vamos a plantear nuestras disidencias cuando se retome la sesión”, finalizó Calletti.