Durante el segundo día de debate por la Ley Ómnibus, fuera del Congreso se produjeron graves incidentes entre manifestantes y las fuerzas de seguridad que dejaron varios heridos.

Al respecto, la ministra de Seguridad Patria Bullrich, señaló que ante el “intento de pasar el límite de lo permitido que es la toma de la calle diaria, no lo vamos a permitir”.

“Es un trabajo arduo porque hay una costumbre de intentar pasar los límites, de no respetar la ley, pero creo que hemos logrado con la Ciudad de Buenos Aires ayer, que ustedes vieron primero el operativo de la Ciudad de Buenos Aires a la tarde y luego el operativo de las Fuerzas Federales cuando comenzó a llenarse la plaza, se hizo un operativo de despeje de las calles, de cuidado del Parlamento, y hubo algún pequeño momento de tensión, pero el objetivo está totalmente logrado”, amplió.

En otro tramo de la conferencia, la Ministra Patricia Bullrich se refirió a las agresiones que sufrieron decenas de periodistas durante el operativo de seguridad.

“En un momento se discutió que el periodismo no esté entre la manifestación y las fuerzas de seguridad, los periodistas nos dicen que así no quieren trabajar porque no toman las imágenes que quieren, en consecuencia si están en el medio de la situación, es muy difícil distinguirlos”, expresó.

En este sentido Bullrich aseguró que mantendrá reunión con las organizaciones de prensa como ADEPA y FOPEA para que “los periodistas se identifiquen con un chaleco”.

Al tiempo que señaló que, una vez finalizado el tratamiento de La Ley, se analizarán “otras medidas” ante futuros conflictos.

“También tenemos otras medidas que tomar, por ejemplo el tema de los pañuelos, las caras tapadas, hay temas que todavía ayer la ciudad muy correctamente sacó unos palos enormes que había, banderas, tenemos todavía temas que solucionar, pero el periodismo es un tema que vamos a llamar a los periodistas y a las organizaciones para discutirlo”, cerró.