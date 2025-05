Ficha Limpia: Carrió dice que hubo “un acuerdo” entre Santiago Caputo y Cristina Kirchner

"El pacto es entre obviamente Santiago Caputo, que tiene la estrategia en la Provincia de Buenos Aires, pero que quiere una nacional sin acuerdo con el PRO, y confrontando: el Gobierno o Cristina, esa es la estrategia", afirmó en diálogo con A24, en una referencia tácita a los eslóganes de campaña contra el kirchnerismo que habitualmente utilizan Manuel Adorni y Javier Milei.

El miércoles, en una sesión caliente en la Cámara Alta, los legisladores nacionales no convirtieron en ley la iniciativa que iba a impedir una eventual presentación a un cargo nacional de la expresidenta.

Pese a la acusación de Carrió, desde La Libertad Avanza emitieron un comunicando lamentando la caída de Ficha LImpia "Hoy es un día triste para la República", expresaron en un escrito difundido por redes sociales, poco después de la votación en el recinto.

La exdiputada insistió en su teoría sobre la estrategia electoral del asesor de Milei para enfrentar a nivel nacional a Cristina Kirchner.

"Ficha Limpia lees impedía esto porque ella iba a jugar en lo provincial, no iba a jugar en la nacional. ¿Qué hacen entonces? Arreglan con (Carlos) Rovira, que es el ser más corrupto que hay", agregó.

El ex mandatario provincial es quien maneja desde las sombras el poder político en Misiones, es en la actualidad el presidente del partido Renovador de la Concordia Misionero y quien elige al gobernador y a los diputados -tiene cuatro- y senadores nacionales (tiene dos).

Por cómo se dio la sesión por Ficha Limpia en el Senado, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut quedaron bajo las críticas luego de haber votado en contra dle proyecto y haber sido claves para que no se convierta en ley.

"Santiago Caputo acordó con los misioneros para que no salga Ficha Limpia, y esto es desde el año pasado para que Cristina sea candidata nacional y que con LLA queden solos en la contienda nacional", insistió Carrió.



La líder de la CC-ARI también responsabilizó al PRO y a parte del radicalismo por "creerles" a Milei y a Caputo.

"No creo que Lospennato sea inocente, creo que está en campaña, pero -además- no creo que (Mauricio) Macri sea inocente", sentenció.

La diputada del PRO, impulsora del proyecto y candidata a legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, brindó una conferencia de prensa para criticar duramente al oficialismo y al presidente Milei por la caída de Ficha Limpia.

Clarín