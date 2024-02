🔴 EN VIVO - Sesión de la Cámara de Diputados de la Nación: Tratan la Ley Bases

La diputada provincial fue revalidada en las elecciones y este viernes asume un nuevo mandato. Con autocr铆tica y apuntando a la presidencia de la C谩mara de Diputados, asegur贸 聽que en esta nueva gesti贸n no se callar谩 m谩s y ser谩 m谩s vehemente.

El viernes por la tarde Diputados renov贸 parcialmente, y como no pod铆a ser de otra manera, la diputada por el Departamento Rosario de Lerma no pas贸 desapercibida con su particular vestimenta.