Por Aries, el director de Pro Cultura Salta, Roberto Salvatierra se pronunció en rechazo del DNU 70/23 y el proyecto de Ley Ómnibus, defendiendo la industria cultural en la que cada pieza representa un producto que impulsa una cadena de actividades, generando empleo y dinamizando el sector, argumentó.

“La cultura no es el entretenimiento, no es una actividad de hobby, es un compromiso, pero también una industria cultural, y si bien no se la conoce, porque nadie da los números de ingreso que produce, es una fuente laboral y hay que defenderla y preservarla. Recortarla es imposible y de una ignorancia total pensar de que gasta, cuando es una inversión para las futuras generaciones”, defendió Salvatierra.

Según el director de Pro Cultura, se constituye como una fuerza impulsora detrás de la innovación y la creatividad, “aspectos fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad”.

“La creatividad no se descarga en la política ni en los números tampoco. Entonces convengamos que hay que preservar y defender la cultural”, completó.