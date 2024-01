Salta sigue trabajando en ley de ordenamiento de bosques nativos

En medio del tratamiento de la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, en el apartado que pretende modificar la Ley de Bosques N° 26.331, que según expertos, abre la puerta al desmonte sobre zonas que actualmente están en situación de conservación, el ministro de la Producción Martín de los Ríos aseguró que los artículos que se refieren al impacto ambiental y la ley de Presupuesto Mínimo, no sufrirán mayores modificaciones.

“La modificaciones propuestas permitirían a partir de un proceso mucho más concentrado en la situación predial del campo, que existiera la posibilidad de una audiencia pública, -no solo un proceso no vinculante-, donde se podría generar desarrollo en ciertas regiones bajo color amarillo, es decir bajo poder de conservación medio, que hoy la ley de Presupuesto mínimo no lo permite”, reconoció. Y agregó, “pero tampoco es que se pintaría a brocha gorda”.

En ese sentido añadió que la revisión de la ley del Ordenamiento que será presentado en la Legislatura, presenta a Salta como dueña de los recursos naturales, “por lo que no nos impacta la Ley Ómnibus, porque tenemos nuestra propia nuestra propia norma, en la que la venimos trabajando hace más de dos años, con un proceso absolutamente amplio y participativo, donde más de 130 organizaciones, todas con un criterio científico y no fanático han participado”.

“Esa ley salteña, que será una muy buena ley, implica justamente producir conservando o conservar produciendo, así que no vamos a tener modificaciones por lo que plantean estos pocos artículos que se refieren a impacto ambiental o a las modificaciones a la ley de Presupuesto Mínimo”, cerró.