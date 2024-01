Wayar y el paro del 24: “No es un tema de gremialistas, es de la gran mayoría de los argentinos”

“Si somos una sociedad empática, con saber que el sector del trabajo está siendo vulnerado, la sociedad debería acompañar”, aseguró el senador por Cachi y dirigente peronista, Walter Wayar, al ser consultado por el paro general al que convocó la CGT para el 24 de este mes.

Es más – continuó con su idea – ni siquiera debe tomarse por la sociedad como una muestra de acompañamiento al sindicalismo, sino que la medida de fuerza “trasciende” a este movimiento y se debe convertir en el interés de todo el pueblo.

“Queremos que se respete la Constitución Nacional, no queremos que se debiliten las instituciones, no queremos un gobierno con similitudes a las dictaduras, donde lo primero que se anula es el congreso”, disparó Wayar, y continuó: “Con el DNU y la ley ómnibus, Milei les está diciendo a los legisladores que les pagar el sueldo pero que no intervienen más, ahora, si no tenemos un Congreso que te represente, no tenemos nada que nos defienda”.

Así las cosas, para Wayar, las medidas que ha tomado hasta el momento el presidente Milei bastan y sobran para que la convocatoria del 24 sea masiva y sea una muestra de la disconformidad reinante en el país.

“No es un tema de obreros o gremialistas, es de la gran mayoría de los argentinos”, señaló.

Gobernabilidad

Diversos actores del arco político han marcado sus dudas respecto a si fue apresurado o no el llamado de la CGT a un paro nacional, ello, teniendo en cuenta que el gobierno de Mieli apenas ha cumplido un mes. El garantizarle la ‘gobernabilidad’ al libertario es el compromiso público que han asumido algunos sectores, incluso de la oposición.

“Basta de decir que somos federales y después arrugamos y nos doblegamos por la gobernabilidad”, disparó Wayar al ser consultado sobre el concepto.

Para el Senador por Cachi es claro que esa gobernabilidad ya está establecida constitucionalmente, por un lado, mientras que “un buen gabinete con buenos funcionario y un buen gobierno” afianzan y le dan sentido al concepto.

“La gobernabilidad no te la ser el primero que se arrodilla. No puede ser que, en nombre de la gobernabilidad, no defendamos la autonomía y el federalismo. La gobernabilidad depende de que seas un bueno gobierno, no de ser un buen obsecuente”, sentenció Wayar.