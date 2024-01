Orozco al Procurador: “Sé que el caso Ledesma fue un ajuste de cuentas por denunciar narcotráfico”

Luego de la comunicación oficial emitida por el procurador Pedro García Castiella en la cual le marcó “errores” a la diputada nacional Emilia Orozco en su intervención durante el plenario de comisiones que trata la ley Bases respecto al caso Liliana Ledesma, la legisladora nacional realizó un descargo mediante sus redes oficiales.

El Ministerio Público Fiscal, con motivo de “realizar aclaraciones” sobre los dichos de la diputada emitió un comunicado en el que se refería a lo ocurrido. "La legisladora Emilia Orozco se refirió de manera errónea a una causa judicial tramitada en la justicia provincial y donde se encuentran con condena los autores materiales e intelectuales", comenzó el mismo.

Cabe recordar que la pasada, durante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, que viene analizando el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos o simplemente Ley Ómnibus, Orozco dijo que el asesinato de Liliana Ledesma está "aún sin resolver".

Durante su discurso también denunció el avance del crimen organizado en el extenso territorio permeable fronterizo.

El comunicado de la Procuración General aclaró que la muerte de la pequeña productora rural, quien fue asesinada a cuchillazos el 21 de septiembre de 2006 en Salvador Mazza, por denunciar el cierre de caminos vecinales para dejar zona liberada al narcotráfico, no tuvo nada que ver con trata de personas.



"Fue calificada como delito de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, descartando que se tratara de una situación de trata de personas, como afirmó en el plenario la legisladora por La Libertad Avanza", reza el parte.

También recordó que se realizaron dos juicios orales por este crimen. En 2010 fueron condenadas a prisión perpetua cuatro personas en calidad de autoras materiales del hecho: María Gabriela Aparicio, Aníbal Ceferino Tárraga, Lino Ademar Moreno (hoy prófugo) y a Casimiro “Nene” Torres. En esa misma sentencia fueron condenadas otras dos personas por encubrimiento, Patricia Guerra, a diez años de prisión, y Juan Moreno, a cuatro años de prisión efectiva.

Al momento de realizar su descargo Orozco comenzó diciendo que los temas que había tocado, “habían incomodado a una parte del sector político”, y continuó alegando que el video difundido inicialmente estaba sacado de contexto, “al ser un caso tan polémico, claramente sé que es a causa del narcotráfico y un ajuste de cuentas, lo sé señor Procurador. Ahora que es lo que quise decir con que no está resuelto, el trasfondo que hay detrás”, continuó.



“¿Cuál es el común denominador dente las denuncias del narcotráfico y la trata de personas? que tienen miedo a denunciar, y los pocos que denuncian tienen un final trágico como en el caso de Lilian Ledesma que mediante un ajuste de cuentas le apuñalaron la boca, en señal de que no hay que hablar. Porque no hay un acompañamiento de la justicia y del poder político que niega una realidad que nos está sobrepasando. No esperemos a ser Rosario de Santa Fe para poner esto en la mesa”.