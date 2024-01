Milei propuso para la OEA a Sonia Cavallo, hija de Domingo

Mientras avanzaba en su viaje a la Patagonia y a la Antártida, Javier Milei envió al Congreso los pliegos de sus candidatos para ocupar las embajadas más estratégicas. En ese marco, postuló para representar a la Argentina frente a la Organización de Estados Americanos (OEA) a Sonia Cavallo Runde, hija del ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

Sonia Cavallo tiene 51 años y vive en Washington con su pareja, quien es un directivo del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). La hija del ex ministro estudió la Licenciatura en Economía en la Universidad de San Andrés, finalizó un Máster en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard y fue una de las dirigentes que fundó el Centro de Políticas Públicas para la Equidad (CIPPEC).



La economista escribió dos libros junto a su padre: “Historia Económica de la Argentina” (2018) y “Argentina’s Economic Reforms of the 1990s in Contemporary and Historical Perspective” (2019). El vínculo entre Domingo Cavallo y Javier Milei inició hace años por las constantes reivindicaciones del referente libertario, quien llegó a decir que "Cavallo fue el mejor economista de la historia", a lo que el funcionario menemista devolvió sosteniendo que lo iba a votar en el balotaje.

La designación de Sonia Cavallo se tratará en comisiones de la Cámara de Diputados el próximo miércoles, pero aún así pidió una licencia temporal de tres meses. Durante ese período, el rol es ocupado por Daniel Raimondi, que había sido secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Mauricio Macri.

La historia de Sonia Cavallo se suma a la más reconocida dentro del Gabinete de Javier Milei, y que se daba por hecho antes de que el libertario sea electo presidente: su hermana Karina fue designada como secretaria General de la Presidencia, para lo que el mandatario tuvo que derogar el Decreto N° 93/18 presentado por Mauricio Macri que disponía que "no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado".

La de los Caputo es otra historia particular. Santiago fue considerado "el verdadero arquitecto" del triunfo electoral de Javier Milei como asesor de comunicación y de campaña. Semanas después, su tío Luis, ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri, fue elegido como el ministro de Economía de la actual gestión.

Al igual que Cavallo, en el sector diplomático generó controversia la elección de Ian Sielecki como embajador argentino en Francia: sobrino de Daniel, quien es uno de los socios directivos de la compañía farmacéutica Laboratorios Elea y uno de los empresarios que respaldó la candidatura de Javier Milei desde su inicio.

Embajadores de Javier Milei

Dentro del staff de diplomáticos encabezados por la Canciller Diana Mondino, ya se conocieron una serie de nombres que ocuparán la embajada de la Argentina en el extranjero, aunque resta su aprobación en el Congreso. Alguno de ellos son:

Estados Unidos: Gerardo Werthein.

China: Marcelo Suárez Salvia.

Brasil: Daniel Scioli.

Francia: Ian Sielecki.

India: Mariano Caucino.

Israel: Axel Wahnish.

Paraguay: Guillermo Nielsen.

Arabia Saudita: Francisco Vila.

Perú: Samuel Ortiz Basualdo.

