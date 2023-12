Sturzenegger redobló la apuesta: "Enviaremos un paquete más grande y sustancioso al Congreso"

Uno de los asesores del presidente Javier Milei y creador del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), Federico Sturzenegger, analizó lo anunciado durante la última semana y mostró su enojo con la Confederación General del Trabajo (CGT), por la marcha que realizarán el próximo miércoles en Tribunales.

“Verla a la CGT cuando va a marchar a la Corte Suprema me da bronca, me preguntó: ¿Por qué no marcharon cuando Alberto Fernández encerró a los niños durante la pandemia por DNU?”, se preguntó indignado.

Respecto al DNU, el extitular del Banco Central en la gestión de Mauricio Macri adelantó que vendrá “un paquete más grande”: “Ahora va a venir un paquete mucho más grande que vamos a llevar al Congreso. Argentina tiene muchos problemas, no termina en el DNU”.

En declaraciones radiales, sumó: “Hay que elegir cuidadosamente los temas. La emergencia económica de la Argentina es evidente”.

Por otro lado se refirió a una de las grandes promesas de la campaña de Milei, “la casta”: “A la casta le dijimos que hay que competir. Nadie se animó a tocar eso desde Juan Carlos Onganía. Queremos que el individuo elija libremente”.

Sturzenegger también desmintió a algunos dirigentes kirchneristas que expresaron “falacias” en el último tiempo: “Hay una falacia muy grande. El gasto ¿De dónde se financia?, del Banco Central. La inflación es un impuesto”.

“Cuando dicen que hay un impuestazo, es falso, hay una sustitución del impuesto. Estas son las falacias que al kirchnerismo le sirvió para dejarnos esta inflación”, agregó.

En otro tramo de la entrevista, Sturzenegger hizo hincapié en uno de los puntos álgidos del DNU, el trabajo: “No se va a afectar ningún derecho. En trabajo hay una gran informalidad. Tenemos una extraordinaria industria del juicio”. “Apuntamos a esa industria. Mejoraremos los recursos de los trabajadores”, cerró.

Noticias Argentinas