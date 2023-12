El Gobierno habilitó la línea 134 para denuncias por amenazas del quite de planes sociales

Como antesala de la marcha piquetera convocada para este miércoles 20 de diciembre, el Gobierno habilitó en las últimas horas la línea telefónica 134 para que beneficiarios de planes denuncien amenazas de los dirigentes sociales.

“Todo aquel que se sienta amenazado por algún intermediario o puntero de que si van a la marcha no se les va a quitar el plan o, por la negativa, de que si no van a la marcha les sacan el plan, no les crean; llamen y hagan la denuncia”, señaló hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Y agregó: “La decisión es concreta, que aquel que necesita la ayuda la siga recibiendo, pero no estamos dispuestos a que el puntero, intermediario, el dueño de la organización, en el medio haga un negocio propio o le quite el beneficio al que más lo necesita. El negocio con los pobres se terminó en la Argentina”.

Según información oficial, los operadores del número 134 recibieron en los últimos años denuncias de posibles situaciones de narcotráfico, personas extraviadas, ciberdelitos, trata de personas, crimen organizado, violencia institucional, tránsito aéreo irregular y desarmaderos ilegales, entre otros delitos.

Durante la pandemia, se recibieron denuncias sobre incumplimientos de la cuarentena obligatoria que el Estado dispuso para mitigar el impacto del coronavirus COVID-19.