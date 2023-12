Natatorios municipales y las colonias de vacaciones gratuitas, ya tienen fecha de apertura: Cómo inscribirse

Finalmente, luego de pésima gestión de Bettina Romero suspendiendo la habilitación prevista hace algunos meses, la Municipalidad confirmó la fecha de apertura de los natatorios y las colonias de vacaciones en 2024.

“El 6 de enero se hará la apertura del balneario Carlos Xamena y el lanzamiento de las colonias de vacaciones”, confirmó, en diálogo con Aries, el presidente de la Agencia Salta Deportes (ex secretaría de Deportes) Ezequiel Barraguirre.

El funcionario contó que gracias a un convenio con la Universidad Nacional de Salta, en la se podrá usar la pileta de la institución. Oferta que se sumará a la del Complejo Nicolás Vitale y el balneario Carlos Xamena.

Barraguirre resaltó que el importe se pensó para “darle la posibilidad a los salteños que no tienen los recursos para pagar una pileta privada o no cuenta con una propia, que se acerque a los balnearios y no solo puedan hacer actividades recreativas sino también puedan ir a escuelas gratuitas de natación”

En este sentido, el funcionario destacó que la mirada de la nueva Administración municipal es que las escuelas deportivas sean inclusivas.

El Balneario Carlos Xamena funcionará de lunes a viernes de 14 a 18 horas y los fines de semana de 13 a 19.

Precio de la entrada para mayores $500 y menores $400

Las Colonias de vacaciones son libres, gratuitas y con cupos. En el Complejo Nicolás Vitale al igual que en el Xamena la capacidad es de 800. Mientras que en la UNSa de 100.

Para mayor información, enviar un WhatsApp al 3875687639, o por redes sociales como Agencia Salta Deportes.