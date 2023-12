Cede la baranda del canal de la Yrigoyen: La obra fue abandonada en mayo

El temporal que afecta a la ciudad de Salta desnuda, una vez más, el estado que dejó la exintendenta Bettina Romero la comuna. Gastos millonarios, deudas y obras sin concluir, el saldo de una gestión que abandonó a los vecinos por haber perdido los comicios en mayo último.

El intendente Emiliano Durand a través de sus redes sociales expuso la dejadez en el canal de la Yrigoyen. “Así nos dejaron el Canal de la Yrigoyen. Una obra que anunciaron con bombos y platillos, hoy cede el pavimento”, expuso.

Del lado oeste de Villa El Sol terminaron de hacer la estructura de contención de hormigón, todavía se pueden ver las estructuras de madera que instalaron, en su momento, para armar la ampliación de la estructura del canal.

Ahora bien, del lado de Villa María Ester ni siquiera se completaron los 200 metros de esa estructura de hormigón, ya que empezaron donde está la rotonda por el puente que la vincula con Villa El Sol.

En gran parte, por la vereda del lado de Villa María Ester, no se puede transitar porque está en parte de obra, no obstante las barandas han empezado a ceder, producto de las lluvias y el estado de abandono.

Vale mencionar que las obras incluían la mejora total del canal pluvial, plaza, pasarela e iluminación.

En comunicación con Aries, un comerciante de nombre Alfredo lamentó el estado de la obra y reparó en los inconvenientes que produce a los vecinos y el peligro que significa para quienes transitan por el lugar.