“Lo preocupante es que, en nuestro país, se hace cada vez más común la promoción de los juegos de azar”, aseguró la senadora Alejandra Navarro, representante de Anta, al momento de informar sobre el proyecto.

Explicó que los cambios realizados por Senadores van en la tónica de eliminar la posibilidad de realizar publicidad de juegos de azar haciendo referencia que, con lo recaudado, se harán obras de beneficencia.

“Además, se impone la obligación de proveer los medios informativos para prevenir o tratar la adicción al juego”, indicó.

Por su parte, el senador por Cachi, Walter Wayar, se mostró algo contrariado por la determinación de prohibir totalmente la publicidad, asegurando que hay organizaciones que hacen bingos – por citar un ejemplo – con la real intención de recaudar fondos para actos solidarios.

“Hay que manejarse con prudencia. Deberíamos determina que la autoridad de aplicación tenga potestad para decir quién sí y quién no”, consideró el legislador.

En este sentido, advirtió que, en tiempos de campaña, hay candidatos que hacen sorteos o bingos para tratar de captar al electorado.

“Eso sí me parece malo y la autoridad de aplicación debería tener la opción de no permitirlo. No tiene nada de virtuoso convocar a la gente de esa manera”, sentenció Wayar.

El proyecto fue aprobado con modificaciones y regresa a Diputados en revisión.