Anunciaron que en el primer trimestre de 2024 finalizará la obra del nuevo barrio en La Caldera

Lo dijo en “Agenda Abierta”, el recién asumido secretario de Servicios Públicos y Ambiente, Aroldo Tonini. Además, contó que no llegan los fondos de Nación y el municipio se hará cargo de la obra.

Por problemas técnicos de validación a nivel nacional se recomienda a los ciudadanos no solicitar el trámite hasta no tener solucionado el problema. Se recomienda temporalmente no realizar el pago.