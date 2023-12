Fuga de un sicario: El Juez Laurenci rompió el silencio y se declaró inocente

Meses atrás el procurador general de Salta, Pedro García Castiella, denunció ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados al juez de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, Edgardo Osvaldo Laurenci.

El juez está acusado por mal desempeño y negligencia en el cumplimiento de los deberes a su cargo, por su actuación ante la fuga del sicario Lino Abdemar Moreno, que en 2006 mató a la productora rural Liliana Ledesma.

Esta mañana Laurenci rompió el silencio con Radio Güemes en Orán y habló sobre las acusaciones que pesan en su contra. Aprovecho el momento para apuntar contra García Castiella por falta de información y esperar sobre ponerse a este momento.

El juez sostiene que se cumplieron los tiempos procesales a pesar de las acusaciones de García Castiella. “Me acusa que yo demoro en enviar la información pertinente a los organismos correspondientes cosas que no es así. Tal vez el procurador no fue informado debidamente de esta situación” aseguró.

“Con las pruebas que ya aportamos al jurado de enjuiciamiento van a ver que la situación es totalmente diferente a lo que se dijo” agregó Laurenci. Además, cuestionó el Procurador por hablar en la prensa y apuntar en contra de su persona.

“Quiere hacerle saber a la opinión pública, que muchos opinan sin conocimiento porque no tiene la información correcta, que buscan desgastar a los magistrados. Tal vez el Procurador no fue informado debidamente de esta situación e igual hizo la denuncia” sostuvo el letrado.

“Tengo buenas expectativas porque lo que dijo el Procurador no es cierto, Estamos en este juego y sabemos cómo son las cosas y veremos qué es lo que pasa” agregó el Juez Laurenci.

Por último agregó, casi en chicana: “no lo conozco personalmente al procurador”. El jury podría resolverse en el mes de febrero del año que viene.