Cómo está conformado el equipo económico de Milei a días de iniciar la gestión

Queda poco más de una semana para la asunción del nuevo Gobierno y aún hay varias sillas vacías por ocupar. Quedan exactamente 4 días hábiles de la gestión actual y el lunes 11 de diciembre comenzará la gestión de Javier Milei y restan por definir puestos importantes.

En el área económica, los actuales ministerios de Economía, Agricultura, Obras Públicas y Transporte se reconvertirán y achicarán a dos. Economía e Infraestructura, serán los ministerios sobre los cuales se reagruparán las restantes áreas.

En principio, en el área de economía quedaría la gestión netamente económica conformada por la secretaría de Política Económica, la secretaría de Hacienda, la secretaría de Finanzas, la secretaría de Industria (ahora Competitividad Industrial), el ministerio de Agricultura, reconvertido en secretaría de Bioeconomía y la secretaría de Comercio, con un perfil distinto al que hasta ahora se conocía, según dijo Milei en torno a eliminar los controles de precios.

Por otro lado, el ministerio de Infraestructura, además de sus tareas actuales, sumaría las secretarias de Energía, la secretaría de Minería, y el ministerio de Trasporte actual, rebajado a secretaria.

El cargo de ministro de Economía, ya está confirmado y será ocupado por Luis "Toto" Caputo, el exsecretario de Finanzas y presidente del Banco Central de Mauricio Macri. El llamado "el Messi de las Finanzas" fue al colegio Cardenal Newman, estudió Economía en la UBA y trabajó años como jefe de trading en JP Morgan y Deutsche Bank.

La secretaría de Política Económica, sería ocupada por Joaquín Cottani, el responsable de suplantar a Gabriel Rubinstein. Cottani es un analista financiero que hizo la mayor parte de su carrera en Estados Unidos.y también tuvo un paso por la administracion pública en los 90 El exsubsecretario de Financiamiento de Domingo Cavallo hasta 1996 y actual Standard & Poor´s. Sin embargo, aún sin confirmación de puesto, también suena para la secretaría de Finanzas.

La secretaria de Finanzas esta vacante por ahora, se mencionó para ese puesto a Pablo Quirno, que trabajó junto a Caputo cuando fue secretario de Finanzas.

La nueva secretaría de Competitividad Industrial: (ex Industria) que hoy está a cargo del Vasco De Mendiguren En esa área estuvo trabajando el exgerente de General Motors, Federico Ovejero, junto con Alejandro Cosentino y Javier Cardini, que también podrían ser candidatos al puesto.

Para la secretaría de Bioeconomía , ya está confimado el ahora ex profesor de la cátedra de Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la UBA, Fernando Vilella. Su equipo está formado por Pedro Vigneau (será jefe de gabinete), Germán Paats (secretario de Agricultura, Ganadería y Forestación) y Agustín Tejeda (Mercados Agropecuarios).

Ministerio de Infraestructura

Para el ministerio de Infraestructura, ya esta confirmado Guillermo Ferraro. Bajo el ala del ex director de la consultora KPMG estarán las áreas de Energía, Minería y Transporte. Ferraro conoce la administración pública. Fue funcionario de Eduardo Duhalde y de Cambiemos en la Ciudad

Secretaría de Energía: estará a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, un abogado de la UCA trabajó en la secretaría de Energía, encabezada por Carlos Bastos, en el primer gobierno de Carlos Menem, cuando se ejecutó la reforma de Estado, las desregulaciones y privatizaciones. Es socio fundador de la consultora internacional ERC especializado en electricidad, energías renovables, gas y petróleo.

Secretaría de Transporte: cuando Ferraro se reunió con los actuales funcionarios para plantear la transición, llevó a la reunión a su equipo técnico y el referente en el área de transporte fue Franco Mogetta, actual secretario del área de Córdoba. Sin embargo aún no fue confirmado oficialmente.

Secretaría de Minería: en este rubro el especialista que acompañó a Ferraro fue el abogado Sergio Arberche, aunque otro nombre en danza es el de Mario Capello, un ingeniero en minas, de San Juan, que fue subsecretario de Desarrollo Minero durante el gobierno de Macri.

Sillas Vacías

Aún sin confirmación oficial se encuentran varias dependencias oficiales y claves para la gestión económica. El Banco Central, tras la baja de Emilio Ocampo no tiene sucesor oficial. En principio Demian Reidel sonaba para el cargo pero no avanzó el binomio con Caputo y ahora está en danza el nombre de Santiago Bausili, socio de Caputo en la consultora Anker. Bausilli ya tuvo un paso en la función pública en el gobierno de Macri como secretario de Finanzas. El socio y amigo de Caputo comulga con sus ideas y tampoco ve la dolarización como una opción. Una buena coordinación entre Economía y el Central es clave para Milei.

La Secretaria de Hacienda es otra de las áreas clave que aún no tiene sucesor. Raúl Rigo, actual secretario, y también designado por Sergio Massa para llevar adelante la transición e los equipos económicos, aun no tiene interlocutor para entregar las cuentas públicas. El puesto será más que sensible en búsqueda de achicar el déficit, como indicó Milei en su campaña.

La secretaria de Comercio, hoy a cargo de Matias Tombolini, y sobre la cual Javier Milei dijo que no existiría más como la conocemos, suena el nombre de Pablo Lavigne, quien actualmente trabaja en la secretaría como Director Nacional de Facilitación del Comercio Exterior. Si bien líneas oficiales de la secretaria de Comercio aseguran que no hay novedades, otras fuentes dejaron trascender que ya habrían iniciado la transición.

La AFIP y la Aduana, otros organismos que tendrá preponderancia no solo para aumentar ingresos por recaudación, sino en la implementación de una posible reforma tributaria y blanqueo. Dos medidas que el presidente electo dio como posibles, se encuentra aún vacante.

El INDEC, es otro organismo que aún no tiene sucesor. Marco Lavagna concluirá sus tareas con la actual gestión y según puso saber NA, todavía no hubo contactos desde la Libertad Avanza para algún tipo de transición ni se filtró ningún candidato.

Quedan pocos días que seguramente serán muy movidos para el equipo del presidente electo, que debe llenar unos cuantos casilleros aún.

Noticias Argentinas