Adriana Pérez: “Me preocupa que algunos sectores busquen la violencia”

La Consejera del PJ a nivel nacional arremetió contra el ex presidente Macri por su incitación a los jóvenes libertarios a salir a la calle para enfrentar futuras protestas sociales. Dijo esperar, en tanto, que el nuevo gobierno se modere cuando le toque asumir.

“Sabemos tener dignidad en la derrota y escuchar la voz del pueblo argentino que, en definitiva, se ha manifestado”, aseguró – en Aries – Adriana Pérez, consejera del Partido Justicialista a nivel nacional, y añadió: “Milei hay dicho claramente sus posiciones y el pueblo eligió ese camino mayoritariamente”.

Asimismo, la dirigente aseguró que hay cuestiones que le “hacen ruido”, como que muchos de los funcionarios que posiblemente integren el gabinete de Milei tendrán una primera experiencia en la gestión pública.

En tanto, apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri – quien volvió a los medios luego de la victoria del libertario – recordando que, si bien hoy habla de ética, cuando le tocó gobernar modificó una ley para que sus familiares puedan blanquear dinero sin tributar al Estado.

“Pero más me preocupan sus declaraciones instando a los jóvenes que votaron a Milei a salir a la calle cuando haya protesta social. El que llame al pueblo ‘orcos’ me ofende. Me preocupa que algunos sectores busquen la violencia y después digan que somos nosotros”, señaló Pérez, y advirtió: “Evidentemente, hay un sector del PRO al que le interesa la brecha”.

Para la dirigente justicialista, la sociedad no está en modo intolerante, pero sí existen sectores políticos interesados en cultivar la intolerancia.

“Comenzaron de nuevo con los Falcons verdes, es decir, han revivido cosas. Creo que no se pueden poner en duda los crímenes de lesa humanidad y espero que el nuevo gobierno, cuando asuma, tenga esa moderación. Estamos en el camino de los 40 años de democracia donde le dijimos nunca más a esa clase de violencia”, sentenció Pérez.