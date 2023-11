El conflicto con los feriantes del Parque San Martín, otra deuda de la gestión de Bettina

Pese a la intervención de la Justicia, a la fecha no hay ningún acuerdo. Los trabajadores piden que les garanticen la continuidad laboral y están abiertos al diálogo con la nueva gestión.

Este jueves, hubo una reunión entre concejales y representantes de la feria del Parque San Martín para avanzar en un proyecto que les brinde una solución a un conflicto que fue judicializado por la falta de diálogo que mostró la intendenta, Bettina Romero, y sus funcionarios.

“Tuve una reunión ayer con cinco concejales electos y tres actuales y nos llamaron junto a los abogados para saber cómo estaba la situación laboral y el juicio que tenemos contra la Municipalidad”, informó el referente de los feriantes, Carlos Godoy, en diálogo con Aries.

Aclaró que buscan que les garanticen la continuidad laboral, no así el lugar que actualmente ocupan en el pulmón verde de la ciudad. A lo que agregó que estarían dispuestos a abandonar el parque, siempre y cuando puedan seguir con sus actividades.

“La Municipalidad nunca más nos llamó”, se lamentó, esperanzado en la nueva gestión a cargo de Emiliano Durand.

“Estamos abiertos al diálogo y si no se avanzó no fue por culpa nuestra sino por la negligencia de los malos funcionarios, malas funciones de la Intendenta. Siempre hablamos con funcionarios de cuarta categoría que no nos daban soluciones”, concluyó Godoy.