Durand: “Voy a votar el domingo por Massa, por la Argentina y por Salta”

En su visita a “Cara a Cara” el senador provincial e intendente electo de la ciudad Capital, Emiliano Durand, se refirió al balotaje del domingo entre el líder de la Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa. Adelantó su voto afirmando que Massa es lo que Salta y la Argentina necesitan. Asimismo, sentó sus argumentos por los que está parado en la verada del frente al libertario.

“Esto no tiene que ver con una opción de partidos políticos, sino de modelos”, manifestó Durand. En ese sentido, indicó que los problemas de la Argentina no se resolverán con una persona que quiere “fundar” el país y “empezar desde cero”. No coincidió con esa postura afirmando que los países desarrollados construyen sobre sus bases, las mejoran y no “ponen una bomba para que todo explote” como lo ha expresado el sector de Milei.

Creyendo en la tolerancia y en la construcción desde los cimientos, es que Durand adelantó su voto por el ministro de Economía y candidato a la presidencia de UxP.

“Este domingo voy a votar por Massa, no tengo dudas porque creo fervientemente que es lo mejor, primero para la Argentina y para Salta”, expresó. No obstante, aclaró que no significa “un cheque en blanco”. “No soy un fanático de Massa, pero sin duda estoy muy distanciado de las posiciones que defiende Milei”, agregó.

En su argumentación, el Intendente electo señaló que forma parte de un frente provincial encabezado por el gobernador, Gustavo Sáenz, que pelea por más federalismo y una mayor coparticipación. En tanto Milei propone su eliminación sin medir las consecuencias que eso significará para las provincias, especialmente para el interior profundo.

“A un recurso tan importante como es la coparticipación con la que se paga a los policías, a los docentes, se brinda servicios. Entonces si yo tengo un candidato que dice que va a eliminar la coparticipación, estoy en la vereda del frente; si hay un candidato que dice que va a eliminar Aerolíneas Argentinas, estoy en la vereda del frente”, esgrimió.

Seguidamente, opinó que “una persona que gobierna tiene que ser una persona serena, una persona con templanza, una persona que no lo hace lo que quiere hacer sino lo que tiene que hacer, que impone el bien común por sobre lo que quiere en lo individual y lamentablemente eso no lo veo en Milei”.

Como es de público conocimiento, Emiliano Durand, se caracteriza por el emprendedurismo y por brindarles las herramientas a los salteños a través de proyectos y capacitaciones, para potenciar las oportunidades en el sector privado. A pesar de reconocerse pro-mercado y pro-inversión, explicó que “no se puede dejar librada a la gente a su destino ni al libre mercado”.

“No puedo decirle a alguien en un barrio que no le voy a pavimentar la calle porque no es rentable”, ejemplificó para luego insistir que “no todo se puede medir por la rentabilidad”.

“Creo en Massa porque es la opción más sensata e inclusiva”, dijo Durand, resaltando que se ha mostrado más pragmático y ha puesto la mirada hacia el norte del país, algo que a su entender es beneficioso para Salta, más allá de la estrecha amistad del Gobernador con el presidenciable de UxP.