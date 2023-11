Urtubey: "No hay espacio para la neutralidad política"

El próximo domingo 19 de noviembre los argentinos eligen entre Sergio Massa y Javier Milei. Se reconfigura el escenario político en Argentina. Al respecto El Dr. Juan Manuel Urtubey, ex Gobernador de la provincia y miembro activo del equipo de trabajo en la campaña de Massa como presidente, visitó Cara a Cara y analizó como avizora el futuro de los argentinos con uno u otro referente.

"El balotaje requiere de los candidatos en pugna la necesidad de establecer nuevas mayorías". Explicó Urtubey. Recordó que Massa fue quién convocó a un gran frente de Unidad Nacional a todos los dirigentes de fuerzas políticas incluso opositoras.

"En cambio Milei cruzó los brazos y duplicó su vocación de confrontación", agregó. El ego Gobernador se refirió al notorio desconocimiento que tiene el candidato liberal para ejercer cargos públicos. El último debate de candidatos fué un buen montón de muestra.

En este sentido el Dr. Urtubey insistió en su papel como colaborador del Ministro de Economía y candidato a presidente. "Si Milei gana por un punto y uno estuvo en casa sin hacer nada, como dirigente peronista no me lo iba a perdonar", explicó. El ex funcionario defendió su acercamiento a Sergio Massa luego de un distanciamiento que se prolongó desde que el Ministro de Economía se integró al gobierno de él Frente de Todos.

"Argentina no tiene un problema técnico, tiene un problema político, tenemos un país sin rumbo y sin presidente", cuestionó Urtubey quién además se definió claramente opositor al gobierno.

"Necesitamos alguien que conduzca el proceso político en Argentina, esas cualidades no las tiene Milei, las tiene Sergio Massa y es por eso que lo acompaño", concluyó.