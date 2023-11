Una "mula" viajaba a Europa con 84 cápsulas de cocaína en el cuerpo

En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, agentes especializados de la Dirección General de Aduanas desarticularon un intento de contrabando de cocaína hacia Europa: descubrieron que un ciudadano brasilero llevaba 84 cápsulas de cocaína en su cuerpo.

El individuo se presentó con un alto nivel de nerviosismo y se dispuso a realizar el check in de un vuelo de Air France rumbo a Málaga vía París. A partir de los comportamientos extraños, el personal de Aduana pensó que podría estar ocultando drogas y procedió a la inspección de su equipaje.



Sin embargo, los agentes no encontraron nada. Las dudas persistían y, en medio de los controles, el ciudadano brasileño no logró explicar el motivo del viaje ni quien había comprado el pasaje aéreo. Es por eso que decidieron utilizar otro método de control: el body scan. Las imágenes confirmaron las sospechas del personal aduanero dado que mostraban cuerpos extraños.



Según señala el organismo de control en un comunicado, "ante la posibilidad de que se tratase de un método de ocultamiento de estupefacientes, se internó al pasajero en un centro médico y lograron confirmar que había ingerido cápsulas con droga. En total eran 84 y contenían 1134 gramos de cocaína que en el país de destino se podría vender a USD 51 mil".

El hombre, en tanto, quedó detenido y la droga fue secuestrada por la Aduana.

Aduana evitó que un ciudadano brasileño cruce la frontera con una camioneta robada

Esta semana, los agentes especializados de la Dirección General de Aduanas también evitaron que un ciudadano brasileño cruzara a Bolivia con una camioneta que había sido denunciada como robada en su país de origen. El operativo fue en el cruce entre La Quiaca y Villazón. El hombre quedó detenido y el vehículo fue secuestrado por el personal aduanero.

El descubrimiento de la Aduana comenzó cuando una camioneta Toyota SW4 SRX con matrícula brasileña llegó conducida por un hombre de ese país al puesto de control. El conductor quería salir del territorio aduanero y cruzar al país vecino.

Como el conductor mostraba dificultades y poca colaboración para responder las preguntas del personal de la Aduana, los agentes procedieron al intercambio de datos con otros organismos y consultaron a la Dirección Nacional de Migraciones sobre el ingreso del ciudadano brasileño al país.

Con información de Ámbito