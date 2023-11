Massa cruzó a Milei en la previa del debate: "Que el insulto no se transforme en nuestro idioma"

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) en estas elecciones 2023, Sergio Massa, criticó las expresiones del aspirante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, a través de un video que incluye recortes de insultos, agravios y descalificaciones por parte del libertario: "Que el insulto no se transforme en nuestro idioma".

El video de 38 segundos, posteado a través de la cuenta oficial de Massa en la plataforma X (ex Twitter), muestra distintas declaraciones donde el economista, a los gritos, insulta a distintas personas: "Hija de puta, la concha de tu madre, ¿Para eso te pagamos? Inútil", "Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma", "Por qué no te vas a la reconcha puta de tu madre, hijo de puta", entre otra cantidad de agravios.



La publicación del oficialista se suma al spot lanzado este viernes desde Unión por la Patria (UP) con duras críticas hacia Milei. A horas del debate presidencial, el video de campaña resalta algunas de las ideas y momentos más polémicos de Javier Milei y como sus expresiones se contraponen con la Constitución Nacional.

Un nuevo spot de Sergio Massa cruza las ideas de Javier Milei con la Constitución Nacional

El spot va repasando las funciones y capacidades del Presidente de la Nación leídos por padres y sus hijos como si estuvieran estudiando para el colegio. Entre cada ítem, intercala un video donde Milei expresa sus ideas como la venta de órganos y la libre comercialización de armas, entre otras.

La idea del spot es apuntar a aquellos votantes que piensan votar a Milei porque están confiados de que sus ideas no podrían llevarse a cabo. De esta manera, el video contrapone las capacidades del poder presidencial con estos dichos del libertario que generaron tanta polémica.

Esta publicidad de campaña no es la primera de este estilo. Desde ayer el candidato de Unión por la Patria comparte spots para afianzar su campaña a través de los propios videos de Milei en distintas entrevistas.

Con información de Ámbito