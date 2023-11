Romero quiso dar clases de peronismo, Cartuccia le recordó las privatizaciones de su padre

El diputado Romero pretendió dar clases sobre la doctrina justicialista y contrastarla con la gestión kirchnerista, pero Laura Cartuccia le recomendó adentrarse en el capítulo referido al ex presidente Menem y las privatizaciones, etapa donde su padre, Juan Carlos Romero, “privatizó todo lo que podía y hasta un poco más”.

El tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la Provincia fue escenario de un nuevo enfrentamiento entre Juan Esteban Romero y Laura Cartuccia.

Cabe recordar que, en la sesión pasada, en el mismo tramo, los mencionados legisladores tuvieron un duro cruce de palabras cuando, por un lado, Romero criticó al kirchnerismo – incluyendo allí al actual gobierno nacional – y Cartuccia lo cruzó recordándole que su padre, el actual senador nacional Juan Carlos Romero, llegó a su cargo en la misma boleta que llevaba a Cristina Kirchner como candidata a presidenta.

En aquel momento, Esteban Amat – presidente de la Cámara – le advirtió a Romero que no podía nombrarla a Cartuccia y que, al momento de hablar, debería dirigirse a él, tal cual lo establece el reglamento. El diputado no respetó el punto, mandó a Cartuccia a estudiar sobre peronismo y el Presidente dio por terminada la controversia, no sin antes darle la palabra a Cartuccia, quien advirtió que el comportamiento de Romero podía ser motivo de una cuestión de privilegio.

“En la sesión pasada, una diputada confundió al kircherismo con el peronismo”.

De esta forma inició su manifestación Juan Esteban Romero en la sesión de este martes 7 de noviembre, refiriéndose – esta vez, ya sin nombrarla – a Laura Cartuccia.

En este sentido, el diputado explicó que la doctrina justicialista tomó lo mejor del capitalismo y liberalismo, así como también del marxismo y el socialismo para crear su filosofía, es decir, una tercera vía.

“La persona trabajando feliz por la grandeza de la patria, a eso Perón llamó justicialismo y la doctrina justicialista es la columna vertebral del movimiento. El kirchnerismo lo único que hace es mantener planes, no le importa el trabajador, el 30% de los trabajadores formales viven bajo la línea de pobreza”, disparó Romero.

Por otro lado, consideró que – contradiciendo la doctrina justicialista – el kirchnerismo creó la grieta y dividió a los argentinos.

“La ignorancia es atrevida y bruta. Presidente, usted como autoridad del PJ debería hacer cursos para que los recién llegados aprendan, este no es un partidito para llegar a un cargo”, arremetió Romero.

Por su parte, Laura Cartuccia felicitó a Romero – sin nombrarlo, claro – por haber estudiado la historia.

“Una parte, la parte que le conviene. Le recomendaría que lea el capítulo anterior que va desde Alfonsín hasta Menem; Menem, el padre las privatizaciones”, disparó la diputada, y advirtió: “Que fue el fundamento del anterior gobernador, que no lo voy a nombrar”.

Describió, en tanto, que ese gobernador – refiriéndose a Juan Carlos Romero – privatizó el Banco Provincia, la luz, el agua y también era Presidente del PJ local.

“Un gobernador que privatizó todo lo que podía y hasta un poquito más. Deberíamos preguntarle cuál fue el fundamento por el que hizo todo esto”, sentenció Cartuccia.