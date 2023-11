Paro total en la Municipalidad de Tartagal

Este lunes 6 de noviembre, los gremios convocaron al paro por tiempo indeterminado por el incumplimiento de un acuerdo salarial entre el sector y el intendente, Mario Mimessi.

En diálogo con Aries el concejal de Tartagal, del departamento San Martín, Ernesto Restom, se refirió a la situación de la comuna a un poco más de un mes del cambio de gestión.

“La cosa viene difícil”, aseguró el edil.

Según explicó el concejal, Mimessi había acordado con el sueldo de octubre un incremento del 30%, incumplió y el aumento fue de 17,5%, mucho menor al acordado.

Dicha situación, generó el malestar que desencadenó en la medida de fuerza.

“Desde hoy no va haber recolección de residuos, las calles no van a estar limpias, si hay algún problema con el alambrado público no se va a poder solucionar”, indicó, cuestionando que los problemas, la gestión actual, se los provoca a los tartagalenses y parece que al Intendente, “no le interesa”.

Lamentó que lo que está dejando Mario Mimessi es una ciudad que no funciona ni brinda los servicios públicos por los que los ciudadanos pagan con sus tributos.

En otro orden, Ernesto Restom abordó la gestión actual de Mario Mimessi.

La semana pasada, con foto mediante, comenzó la transición en el municipio, de cara al 10 de diciembre. Al respecto, Restom focalizó en la falta de información y la contestación de informes que se han solicitado al Ejecutivo municipal.

El edil en su argumentación, sostuvo que en comparación con el período 2019 la planta de empleados no llegaba a los 1.000 y con la Administración Mimessi, incrementó en más de un 120%.

En lo que refiere al presupuesto, el edil indicó que “no ha crecido en base a los que tendría que cubrirse”, aseguró. A su vez, dijo que por eso existen “adelantos de coparticipación y prorrateos en cuanto al pago (no se paga en tiempo y forma)”.

Restom, en lo que hace a las Cuentas de Ejercicio, contó que fue ingresada en el Concejo la redición del segundo trimestre del 2023, pero aún no la del cuarto trimestre del 2022.

Pese a ello, semanas atrás el oficialismo la aprobó, situación que por lo menos para a Restom le generaron suspicacias.

“Les están tapando al Intendente actual muchas cosas con la intención de que están próximos a retirarse y con claridad están falseando alguna información por la intención clara de decir que se presentaron”, manifestó, a la espera de la respuesta de la Auditoría General de la Provincia “para poder conocer la realidad de lo que está pasando”, cerró.