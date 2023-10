"Los Delincuentes", la película propuesta para representar a la Argentina en los Óscar 2024, tiene a un salteño de protagonista

La película “Los Delincuentes” se encuentra en salas de cine y continuará hasta el miércoles en principio, si tiene buena repercusión en la audiencia. Es dirigida por Rodrigo Moreno y se centra en la inquietante historia de dos empleados bancarios, Morán y Román, interpretados por los actores Daniel Elías y Esteban Bigliardi correspondientemente. En un giro, uno de ellos comete un delito que pone en peligro la rutina diaria de su compañero y desencadena una serie de eventos impredecibles.

"Los Delincuentes" promete marcar un antes y un después en la carrera de estos dos actores emergentes y es un recordatorio de que el cine argentino sigue produciendo talento de clase mundial. Llevó cuatro años de filmación, con un retraso al medio por la pandemia, y se grabó en el micro centro y en las sierras de Córdoba.



Fue estrenada en el festival de Cannes y también estuvo en las salas de cine de Jerusalén. En la provincia ya fue proyectada anteriormente durante la Semana del Cine en la Usina Cultural y una función en el Hoyts a sala llena.

“Estoy Feliz por la oportunidad que se me está dando de poder llegar a las familias salteñas y también quiero pedirle que nos acompañen porque va estar en las salas hasta el miércoles, pero si hay buena audiencia va seguir”, contó Elías.



Respecto a la selección de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, que se conocerá el 21 de diciembre dijo, “es como estar en otra realidad, no llegar solamente al público cinéfilo, sino también a la industria. Las películas que llegaban a la nominación siempre está Ricardo Darín o un artista de taquilla y en caso, no fue así; el mérito no fue por una estrella sino por la película en sí, así que es una sorpresa y alegría”, dijo.



El actor salteño siente que a partir de esta película tiene una función social y reflexiona sobre un mensaje para el público adepto: “cuando voy al almacén, estoy con mi familia o me encuentro con algún compañero de la secundaria, ya tengo algo que hablar de anécdotas y lo que cuenta la película: o son tres años en la cárcel o 25 presos del trabajo, que también puede volverse una cárcel si no somos responsables de nuestros deseos y tiempo”, finalizó.