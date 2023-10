Insólito: Antonia Macri , de 11 años, es la artífice del pacto entre Macri y Milei

El expresidente llamó hoy a votar al candidato de La Libertad Avanza en la segunda vuelta. Fue muy crítico de los radicales. Y dio a conocer un particular diálogo que tuvo con su hija: “Si Antonia me dice eso es palabra sagrada”, aseguró.

El expresidente Mauricio Macri rompió el silencio este viernes en una entrevista radial con Mitre y se refirió a la encarnizada interna que se vive en Juntos por el Cambio. En ese sentido llamó a votar al libertario Javier Milei y acusó de “transar” con Sergio Massa a tres dirigentes radicales.



El líder del PRO llamó a votar por el candidato de La Libertad Avanza Javier Milei, al tiempo que acusó a dirigentes radicales de “transar” con el kirchnerista Sergio Massa de Unión por la Patria.

En medio de todas las declaraciones que hizo desde el punto de vista político y que desataron un vendaval de repercusiones, Macri dio a conocer un particular diálogo que mantuvo con su hija.

“Papá, no hay alternativa, tenés que apoyar a Milei”, fue la frase que convenció, según sus propias palabras, a Mauricio Macri de apoyar al libertario.

“Para mi sorpresa, Antonia me dijo ‘papá, no hay alternativa. tenés que apoyar a Milei’. Si Antonia me dice eso, para mí es palabra sagrada”, aseguró Macri en una entrevista con radio Mitre.

Y agregó: “Si votara lo haría por Milei, no tengo dudas, porque Antonia quiere un cambio”.



“El que lidera el cambio es Milei, y tenemos que tener la humildad de reconocer que él es el que tiene que liderar. Apoyar sin nada a cambio”, enfatizó el exmandatario.

En este sentido, sentenció: “Sabiendo las diferencias que tenemos, que se seguirán discutiendo en el Congreso, pero es el único camino que tiene Argentina, seguir por lo mismo es resignarnos a lo que hemos vivido”.