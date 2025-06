En el marco de la presentación del Proyecto de Declaración solicitando la creación y construcción de un nuevo puesto policial en el paraje El Espinal, municipio El Jardín, departamento La Candelaria, el diputado Jorge Restom reiteró el pedido de reforzar la seguridad interna en todo el Departamento San Martín.

“Planteamos la necesidad de armar un esquema que nos permita llevar seguridad interna a todos los ciudadanos del Departamento San Martin, no es una cuestión de un paraje, es una cuestión departamental”, expresó.

En ese sentido, denunció la situación en parajes de Misión La Paz y el Carboncito. “Hay solamente dos policial, no funciona la computadora, no funciona la impresora, no tienen forma de acceder a internet, razón por la cual los aproximadamente 7.000 ciudadanos que viven en la región no tiene posibilidad de acercar ni una denuncia de violación”, señaló.

“Queremos dejar de ser solamente cámara de resonancia, queremos soluciones concretas”, disparó.