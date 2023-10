Morales: “Lo que hizo Patricia es una falta de respeto al radicalismo que no perdonamos”

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, ratificó esta tarde que adoptará una posición de neutralidad de cara al último turno electoral para definir al próximo presidente de la Nación. Lo hizo horas después del pronunciamiento de Patricia Bullrich, ex candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, quien respaldará a Milei.

Sin ocultar un notable malestar, Gerardo Morales empezó contando que “lo sorprendió la actitud de Patricia”.

“Ni siquiera me llamó por teléfono. Es una gran irresponsabilidad lo que hizo, no representa lo que piensan los millones de votantes que apoyaron a Juntos por el Cambio. Yo la voté y no me representa. Yo la escuché y me dio vergüenza ajena. Creo que están afuera de la coalición. Es una falta de respeto hacia el radicalismo, no perdonamos”, afirmó el titular de la UCR apuntando también contra Mauricio Macri, señalándolos como “responsables de poner en riesgo a Juntos por el Cambio”.

Morales también refirió a la decisión de la UCR. “No vamos a participar de un gobierno impregnado de Kirchnerismo, obviamente que con Milei es peor porque es la antidemocracia y el fin de la República, ese es el salto al vacío y el camino hacia la noche más oscura de la República Argentina. A título personal Milei es mi límite”, disparó.

En otro pasaje de la rueda de prensa, el Gobernador de Jujuy separó a Macri y Bullrich del PRO advirtiendo que “hay sectores del PRO que no van a votar por Milei”.

“En mi opinión no se van a dejar llevar de las narices los cinco gobernadores, hay que hablar con los gobernadores que reportan al PRO que tienen origen peronista, como Orrego, como Claudio Poggi. Esta noche vamos a tener una reunión con ellos y vamos a hablar bastante”, expresó y aseguró que Horacio Rodríguez Larreta tampoco comparte la posición.

“Ojo, acá dos personas no se lleva la coalición puesta. No rompimos Juntos por el Cambio, no queremos romper Juntos por el Cambio. Creemos que hemos hecho un gran esfuerzo todos estos años”, indicó.

Por su parte, el senador radical Martin Lousteau suscribió las palabras del gobernador de Jujuy. “En mi opinión el PRO abandonó Juntos por el Cambio, yo también la voté. Esto es abandonar el proceso de toma de decisiones de Juntos por el Cambio”, dijo.

Así mismo destacó que defenderán el “rol de oposición”. “Ahí es donde nos puso la sociedad argentina, pero no sólo a nosotros, a 10 gobernadores, a más de 400 intendentes, a 93 diputados y 24 senadores”.

“A lo largo de los últimos años todos ustedes nos han visto reunirnos en la mesa de Juntos por el Cambio para tomar posturas legislativas, en conjunto, meditadas, debatidas, y hoy mientras acaba de terminar la elección “la fórmula” dicen ellos “a título personal”, mentira porque fueron a hablar en nombre de la coalición que lo votó”, gatilló.