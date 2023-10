“La felicidad no es plena”, dijo Demichelis tras el empate con Colón

El entrenador de River aseguró que fueron a Santa Fe a buscar los tres puntos, pero que no lo pudieron lograr.

El entrenador de River, Martín Demichelis, dijo que “la felicidad no es plena”, luego del empate por 2 a 2 de su equipo ante Colón como visitante, por la fecha 9 de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

“Vinimos a buscar los tres puntos. Veníamos de dos victorias consecutivas importantes. Después, por el desarrollo del partido, la felicidad no es plena. Colón nos llegó al comienzo e hizo un golazo y luego otro de penal. Con el 2 a 2 tuvimos jugadas muy claras con el repliegue que nos hizo Colón”, expresó en conferencia de prensa.

Y siguió: "Terminamos jugando con un equipo extremadamente ofensivo. Tuvimos la posibilidad de optar con un remate desde afuera. Intentamos con los cambios. No se consiguió, pero quedó demostrado que los buscamos hasta último momento”.

Por otro lado, el técnico explicó por qué no lograron obtener la victoria pese a que Colón sufrió la expulsión de uno de sus futbolistas a los 43 minutos del primer tiempo.

“Cuando vos estás todo el tiempo replegado es muy difícil entrar. No necesariamente tenés que tener un hombre de menos para replegarte bien. Colón jugó muy cerca de su arco achicando los espacios, ante una cancha seca, que no es una crítica, es la cancha que teníamos hoy, pero a nosotros se nos hace más dificultoso tener esa dinámica de la tenencia que solemos tener. Las que tuvimos no las concretamos y por eso terminó siendo un empate”, argumentó.

A su vez, Demichelis fue consultado acerca del armado del equipo, puntualmente por la inclusión de David Martínez y Agustín Palavecino en el once inicial.

En ese sentido, dijo: “Lo de David, después de una lesión y del tiempo largo que se viene recuperando, es un premio al esfuerzo que viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Lo mismo que Agustín y así te puedo nombrar a tantísimos jugadores a los que hoy no le han tocado jugar y puedo elegir a cualquiera de los que tengo”.

“Siempre digo que tengo un gran plantel que trabaja mucho. Puedo elegir a cualquier de los que tengo y soy un privilegiado. Todos se entrenan y se exigen al máximo”, señaló.

También dio su opinión frente a la pregunta de por qué jugó Milton Casco en el lateral izquierdo en lugar de Enzo Díaz: “La competitividad no es solo de Díaz y Casco sino en todos los puestos y ellos lo saben”.

Con información de Noticias Argentinas