Daniel Moreno aseguró que los intendentes se relajaron en las PASO

El intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, en el programa Día de Miércoles, analizó el panorama electoral en la recta final de la campaña y aseguró que a Massa no le fue bien en Salta por una “relajación por parte de los intendentes oficialistas”, que se confiaron de las cifras con las que acompañó el electorado durante los comicios provinciales de mayo.

“Vamos a revertir la situación porque estamos trabajando todos juntos”, dijo, confiando en que las urnas manifestarán un resultado distinto el próximo domingo 22 de octubre.

También reconoció que el votante de Capital se comporta diferente al del interior por la relación más directa que puede llegar a generar el intendente con el pueblo.

Respecto al federalismo y la distribución de recursos reconoció que Vaqueros viene trabajando mancomunadamente con Provincia y Nación, “por eso llegan las obras”, pero alegó que cuando ganó Macri ganó en 2019 no sucedió lo mismo.

“En la campaña esa le dije a todo el pueblo que no íbamos a recibir nada de Nación y no me equivoqué, no recibimos nada. Ahora está pasando exactamente lo mismo y yo se lo estoy diciendo a todo el electorado”, explicó Moreno.

El jefe comunal defendió el voto a Sergio Massa para continuar con los “1.580 frente de obras que Salta aprovechó durante este Gobierno Nacional”.

Moreno finalmente dijo que las provincias y municipios que no acompañan al ganador, padecen una suerte de discriminación.

“Te marginan, te guste o no te marginan. Como saben de qué partido sos y para quien trabajaste. Una pena, porque si hablamos de federalismo, tendría que ser para todo el país y no solamente para la gente que lo votó, porque si vos querés conquistar tenés que enamorar a todos y dándoles una obra, yo creo que enamora”, finalizó.