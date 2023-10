El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que el Índice de Precios al Consumidor del mes anterior se ubicó en 12,7%; acumula un 103,2% en lo que va de 2023 y alcanza un 138,3% interanual. Por segundo mes consecutivo se superó el máximo histórico y, por ahora, es la inflación más alta de los últimos 30 años. El comportamiento no es homogéneo en el país. Por encima de la media nacional, se ubican cinco regiones, con la Patagonia a la cabeza, que midió un 14%. De manera decreciente se ubican Cuyo, un punto por encima del registro nacional; el Noroeste, 13,2%; el Noreste, con el 13,1 y la Pampeana, con el 13%.

Por debajo del total nacional, el Gran Buenos Aires registró 12,2%. No es insignificativo ese ordenamiento y las diferencias toman mayor sentido si se tienen en cuenta las condiciones de desarrollo; Por otra parte, una inflación menor en el Norte Grande no mejora la posición de la región frente a una Patagonia que tiene mayores ingresos

Por otra parte, la alteración de precios impacta en el costo de canasta básica, que es el punto de referencia para medir la pobreza. Al menos en la CABA, el dato ya se hizo público y en ese distrito, un grupo familiar tipo requirió de 322 mil pesos para no ser pobre y 185 mil para no quedar bajo el umbral de la indigencia. Si se tiene en cuenta que el salario mínimo de setiembre alcanzó los 118 mil pesos, la red de contención ha perdido consistencia. Estos datos no reflejan totalmente la angustia de los bolsillos de la población si no se considera que el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas es el tercero cuyos precios más crecieron el mes pasado.

A la cabeza se ubica prendas de vestir y calzado, por el cambio de estación y al igual que recreación y Cultura, que ocupa el segundo lugar, son consumos que pueden prescindirse. No es el caso de los alimentos, cuyo valor interanual supera en cualquier región en casi 20 puntos al promedio de la inflación. En la región NOA, el aumento de precios de alimentos fue de casi 155% en el último año, el más alto de todo el país según el INDEC.



Por eso es que la inflación se considera como un impuesto, el más gravoso que paga toda la población y alcanza aristas dolorosas si se advierte que la suba de precios golpea más a los sectores más desprotegidos. El informe del Instituto de Estadística y Censos señala que algunos artículos multiplicaron fuertemente su precio en solo 12 meses; por ejemplo, la papa, la naranja, el azúcar, el arroz blanco y los huevos lo triplicaron. De los 51 productos que se relevan, solo 13 en el último año aumentaron menos del 100%.

Si bien no tiene demasiada trascendencia en la vida cotidiana de una población agobiada, vale destacar que la Argentina quedó en primer lugar entre los países de América del Sur con mayores alzas en sus precios medidos de forma mensual; se ubica por encima de Venezuela, un país con problemas políticos severos. Ambas naciones registran una inflación superior a los tres dígitos. En sentido contrario, otros comportamientos relevantes -según la información periodística- son los de Uruguay, que registró una leve baja de precios en septiembre y Perú, con un nivel de aumento del 0,02%. Colombia acumula 8,01% desde enero y es el registro más alto entre los otros países de la región, si se exceptúan Argentina y Venezuela.

En la mitad del décimo mes del año, hay una proyección negativa de la inflación. La fuerte escalada del dólar en sus versiones financieras y en la libre, anticipa que permanecerá alta, por lo que el esfuerzo para mantener congelado el dólar oficial es infructuoso porque el peso se sigue devaluando. En esta campaña electoral, las propuestas para doblegar la inflación fueron generales y académicas respecto de su origen. Las referencias se enarbolaron con la intención de recoger votos en no pocas oportunidades. Pero la realidad va por otro carril.

Salta, 13 de octubre de 2023