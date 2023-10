Gaza se quedó sin electricidad e Israel lleva 300 mil soldados en la frontera

A principios de esta semana, Israel anunció un asedio total a Gaza, cortando sus suministros de electricidad, combustible y agua. Y ahora la planta de energía quedó fuera de servicio.

Kamal Mashharawi, residente de Gaza, logró comunicarse con la BBC, escondida en un sótano junto a 45 personas: "Es muy difícil: no tenemos agua, no tenemos Internet, no tenemos electricidad", contó.

Sus hijos están heridos y le duelen los pulmones. Kamal ha perdido a algunos miembros de su familia, pero no puede comunicarse con los demás porque no hay Internet.

"No creo que los civiles merezcan morir; deberían quedar fuera del conflicto", afirma.

"Somos las personas que no somos parte de este conflicto y lo estamos pagando".

Siguen los bombardeos

Israel continuó bombardeando la Franja con aviones de guerra. Y Hamas continuó lanzando cohetes, en una guerra donde el número de muertos va en ascenso en ambos lados.



Los ataques aéreos israelíes redujeron cuadras enteras a escombros en el pequeño enclave costero y dejaron un número desconocido de cadáveres bajo los montones de escombros. Los bombardeos continuaron a pesar de que se cree que los insurgentes de Hamas retendrían a unas 150 personas — incluyendo soldados, hombres, mujeres, niños y adultos mayores.

El martes por la noche, los ataques aéreos israelíes alcanzaron la vivienda familiar de Mohammad Deif, el esquivo líder militar del ala militar del grupo insurgente. En el operativo en la localidad sureña de Khan Younis fallecieron el padre, el hermano y al menos otros dos familiares de Deif, confirmó Bassem Naim, un alto cargo de la milicia a The Associated Press.

Deif está en paradero desconocido desde hace mucho tiempo.

Israel ha prometido una ofensiva sin precedentes contra el grupo que gobierna la Franja luego de que sus combatientes atravesaron la valla fronteriza e irrumpieron en el sur del país, abatiendo a civiles en sus casas, en las calles y en un multitudinario festival de música al aire libre. Desde entonces, los insurgentes han seguido disparando proyectiles hacia Israel, incluyendo una nueva andanada que alcanzó la localidad de Ashkelon, en el sur del país, el miércoles.

El número de muertos en Israel ha llegado a 1.200. Cuatro días después de los mortíferos ataques lanzados desde Gaza por Hamas, los trabajadores israelíes siguen retirando cadáveres de la ciudad de Sderot.

Se espera que la guerra recrudezca y empeore la miseria de quienes viven en Gaza, donde los productos de primera necesidad y la electricidad ya escaseaban.

Mientras más de 1.000 personas han muerto por los ataques aéreos israelíes en Gaza.

La situación en Gaza es catastrófica tras los bombardeos. Los pasos para que la población civil de 2,3 millones de personas hacinadas en unos pocos kilómetros están todos cerrados. La gente busca refugio en escuelas y hospitales.

El cirujano británico-palestino Ghasan Abu Sitta dijo que el hospital donde trabaja en Gaza se ha convertido en un campo de refugiados.

"La gente tiene miedo y por eso llevan a sus familias a permanecer en el recinto del hospital como un espacio seguro", dijo al programa Today.

El cirujano describió que había un "flujo continuo de heridos", pero que su hospital Shifa ya estaba lleno, como la mayoría de los demás hospitales en Gaza.

"Gaza tiene alrededor de 2.200 o 2.500 camas y ya hemos tenido 4.500 heridos", dijo Abu Sitta.

En Gaza, más de 250.000 personas han huido de sus hogares, según la ONU, el mayor éxodo desde que una ofensiva aérea y terrestre israelí desplazó a unas 400.000 personas en 2014.

En el otro extremo del país, Israel ha atacado territorio libanés en respuesta a un ataque de Hezbollah.

Hezbollah y la respuesta israelí

La milicia libanesa dice que disparó dos misiles contra un puesto del ejército israelí en respuesta a la pérdida de tres de sus combatientes en escaramuzas con Israel esta semana.

El ejército de Israel informó que sus aviones atacaron un puesto de observación dentro del Líbano perteneciente a Hezbollah. Este es el cuarto día de violencia en la frontera.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el martes a otros países y grupos armados que no entren en la guerra. Washington ya ha enviado munición y equipos militares a Israel y desplegó un grupo de ataque de portaaviones en el Mediterráneo oriental como medida de disuasión.

Cisjordania

En Cisjordania, los choques entre palestinos que arrojan piedras y las fuerzas israelíes han dejado 15 muertos en los últimos días. La violencia se propagó a Jerusalén Este, donde la policía israelí dijo que abatió a dos palestinos que lanzaban rocas a la policía el martes por la noche.

Clarín