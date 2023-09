Modificaron las sanciones en el Código Contravencional para combatir microbasurales

La cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que modifica el artículo 89 de la ley 7.135 Código Contravencional de la Provincia de Salta, que sanciona al que arrojare en lugares públicos elementos, objetos o sustancias que constituyan residíos domiciliarios en transgresión a lo que disponen normas, agravando la pena cuando se hubiera utilizando cualquier vehículo en el hecho delictivo.

“la conformación de microbasurales es un flagelo que viene a afectar la calidad de vida de todos los ciudadanos y no es algo que solo tenga que ver con la estética y el confort, sino sobre todas las cosas vinculadas al cuidado de la salud”, explicó el Senador por Rosario de la Frontera Javier Mónico.

El legislador también destacó la importancia del cuidado del medio ambiente y los perjuicios en cauces de ríos, aguas o arroyos, en espacios públicos o verdes. Al tiempo que remarcó el uso de recurso humano, maquinaria y hasta económico de algunos municipios que deben limpiar espacios afectados por el “accionar de ciudadanos irresponsables”.

Por su parte, el Senador por Cachi Walter Wayar resaltó que la formación de ciudadanos en la vida adulta debe ser acompañada de normas que penen los malos comportamientos.

“Creer que cada uno puede hacer lo que quiere con la basura es una cultura que tenemos que erradicar y no va a pasar si no hay sanciones firmes, si la sanción es liviana entonces no nos educamos”, dijo.

Wayar advirtió la falta de accionar del estado municipal que “no dan el ejemplo”. “Si podan un árbol en la cuadra, que tiene que estar autorizado pro el municipio, dejan el ramerio en una esquina porque se supone que el mismo sistema, que pagan a un sector privado o el mismo municipio, tiene que levantar y están meses los microbasurtales, hay muchos municipios donde los basurales se vuelven microbasurales porque están colapsados o no tienen el tratamiento adecuado”, manifestó.

En este sentido, el legislador criticó que pese a la existencia de las normas, “no se cumplen” y cuestionó sobre la falta de sanción para ello.