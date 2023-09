Gustavo es la Massa madre

Menciono estos hechos por el grado de amistad existente entre ambos, que seguramente se extiende a las esposas, intensificada por las giras electorales conjuntas.

Gustavo había ganado con tanta comodidad, que Massa se corría una fija en Salta. Cuando vio a todos los departamentos teñidos de Milei, seguramente le reprochó a Gustavo su poco entusiasmo.

Massa tiene posibilidades ciertas de ser presidente. Para ayudarlo, nuestro gobernador decidió situarse al frente de la campaña, para lograr con su encanto personal y su capacidad de trabajo, hacer funcionar el fermento que logre transformar en ganador, al perdedor de las PASO.

Les habló a los intendentes y les dijo que si ganaba Milei, ni la provincia ni las intendencias verían un peso. Con Massa. dinero en abundancia para obras públicas y mantener los planes. Con Milei los planes desaparecerían y la gobernación y las intendencias tendrían que hacerse cargo de los nuevos indigentes. Entonces, a pelear por Massa como pelearon para ganar sus intendencias. Cuenta con los que están en ejercicio y con los que asumirán el 10 de diciembre. Los que se van esperan un huesito y los que vienen, un trato preferencial. Además, elípticamente, les recordó que él era como el duende, que tenía una mano de lana y otra de plomo.

Gustavo se equivocó con Outes y Vega. Son trabajadores, pero como me indicó una compañera, no tienen carisma, no tienen swing. Perdieron en sus departamentos.

Orozco, de La Libertad Avanza, tiene un buen manejo de radio y tv. Las cámaras la aman. Y demostró en las PASO su eficiencia. Olmedo ya demostró que tiene seguidores.

Gustavo, arriesgo, va revertir el resultado sísmico de Milei. Va a perder los pocos votos de quiénes creen que es un desatino no pagar ganancia hasta los$1.700.000. Pero obtendrá los votos de quiénes, algún día, pretenden cobrarán ese importe. También hay beneficios para autónomos. Seguramente el déficit fiscal se traducirá en un incremento de los votos oficialistas. A Tierra del Fuego, con muy pocos votantes, se le examinará sus privilegios fiscales. Sigo creyendo, como dijo Perón, que la viscera más sensible del ser humano es el bolsillo.

El Milei edulcorado que nos presentan ahora, sigue creciendo en las encuestas y le saca una buena ventaja a Massa y una vuelta completa a la Bullrich. El equipo de la piba tiene muy buenas propuestas, que solo leerá el uno por ciento de los argentinos. No tiene swing y no crece.

Si los intendentes de la Provincia de Buenos Aires se ponen las pilas y dejan de jugar a las escondidas, la ventaja de Milei desaparecerá y se dirimirá a todo o nada, en la inevitable segunda vuelta.

Dos acotaciones circunstanciales. La masa madre es el fermento de nuestro pan de cada día. Por eso utilizo Massa, con dos eses, en el título de la columna. Salta, ¿Alguien conoce a alguno que gane $1.700.00? Seguramente existen. Y en esta empobrecida Salta, seguramente lo cobran las autoridades que se niegan a informar. En especial los de la Auditoría, que cobran caro, como camaristas. Me hacen recordar a los que cobran por dormir y favorecer la venta de colchones.

Milei tiñó la Argentina con sus votos en las PASO. Pero no ganó ninguna gobernación y ninguna intendencia importante. Todos sus candidatos se situaron bastante atrás de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. El efecto arrastre, que consiste en votar la boleta entera del candidato elegido, ha cambiado. Nuestros votantes, sabiamente, distinguen entre gobernanzas locales de las nacionales. Quedó demostrado en el Chaco, donde La Libertad Avanza obtuvo pocos votos para gobernador.

El voto útil, ya algunos buenos candidatos como Schiaretti, están fuera de juego, influirá en los resultados de octubre. Pero fundamentalmente, la elección depende de quiénes no concurrieron a votar, los que lo hicieron en blanco y los que anularon su voto